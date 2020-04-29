Департамент образования дал рекомендации школам о завершении учебного года

Свои рекомендации по датам завершения учебного года во Владимирской области дал департамент образования. Раньше всех закончит учиться младшее и среднее звено. Школьники с 1-го по 8-й класс уйдут на каникулы после 22 мая, при шестидневной учебной неделе — на день позже. Хотя еще в середине апреля речь шла о более ранних датах. Уроки для старшеклассников закончатся 29 мая, при шестидневке — 30-го. Рекомендации были подготовлены после обращений властей на местах и директоров школ. В основу легли методические рекомендации Минпросвещения России.

Начальное и среднее звено отпустят раньше.

Учащиеся 9-х и 11(12)-х классов продолжат подготовку к экзаменам с 1 по 5 июня. Они будут посещать консультации по предметам, определенным для государственной итоговой аттестации. 9-е классы – русский язык и математика, 11(12)-е классы – русский язык, математика и предметы по выбору.

Ранее «Призыв» сообщал, что лучшими образовательными учреждениями Владимира стали школы № 36, 19 и 22. Победители городского конкурса получат денежный приз 500 тысяч рублей на развитие материально-технической базы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»