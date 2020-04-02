Деньги за апрельские проездные возвращать не хотят

Владимирцы просят у властей вернуть им деньги за апрельские проездные в общественном транспорте. Речь идет как о единых социальных проездных, так и об обычных за 1500 рублей, действующих в автобусах и троллейбусах. Многие льготники, среди которых большинство — это пенсионеры, пополнили пластиковые карты. А пользоваться ими не могут, так как на территории Владимирской области введен режим самоизоляции. Во владимирской мэрии подтвердили, что получают такие обращения граждан. Но сделать пока ничего не могут.



— Технически проездные работают. В автобусах и троллейбусах есть валидаторы, они исправны. Мы направили запрос в компанию «Владикард», которая обслуживает проездные карты, о возможности перенести средства на май. Ждем ответа, — пояснили в администрации города.

Юридических оснований для возврата денег за проездные нет.

Шансов на перенос средств на пластиковых картах мало. Все упирается в нормативные акты. Юридически документ о едином социальном проездном действует. Компания «Владикард» зачисляла деньги в виртуальные кошельки льготников, перевозчики возят пассажиров по соцпроездным. Из областного и городского бюджетов перевозчикам приходят компенсации за льготные проездные.

Губернатор мог бы внести коррективы в документ, «заморозив» средства льготников. Но тогда бюджет понес бы потери. К такому решению региональные власти пока не пришли. Поэтому потери терпят пассажиры, купившие проездные и не пользующиеся ими, и перевозчики, у которых выручка от поездок и проездных упала на 70%.

Как «Призыв» сообщал ранее, общественный транспорт перешел на сокращенный режим работы. Интервалы между рейсами автобусов и троллейбусов увеличены в три раза.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»