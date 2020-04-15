Дело водителя, насмерть сбившего подростков в Мелехово, поступило в суд

Дело водителя «BMW», насмерть сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово, передано в суд. Мужчину обвиняют по статье п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Максимальный срок наказания, предусмотренный по этой статье, — лишение свободы до 15 лет.

Гонщику грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии предварительного следствия, водитель «BMW» двигался с нарушением правил дорожного движения, кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Ковровский городской суд. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель для совершения обгона пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Лихач не убедился, что впереди остановившегося автомобиля отсутствуют пешеходы, продолжил движение и сбил детей, переходивших дорогу.

Обвиняемый был известен агрессивным вождением и прежде. Только за минувший год более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года.

Ранее «Призыв» сообщал, что на основании проведенной экспертизы водителю «BMW» переквалифицировали статью обвинения.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»