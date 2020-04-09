Декабрист Федор Шаховской, секретный узник Суздаля

Декабрист Федор Шаховской не принадлежал к владимирским дворянам, и его семья не имела земель в нашей губернии. И все же его судьба настолько переплелась с историей нашего края, что в Суздале даже улица была названа именем Шаховского. Жизнь сулила молодому князю одни радости, а завершилась в тюрьме суздальского Спасо-Евфимиевого монастыря.

Обучался по собственной охоте к науке

Родился Федор Шаховской в 1796 году в семье бывшего псковского губернатора князя Петра Шаховского. Мать будущего декабриста Анна Федоровна, урожденная княжна Щербатова, принадлежала к знатному дворянскому роду. Это была родовитая дворянская семья среднего достатка, в которой было еще две дочери Прасковья и Екатерина.

О воспитании и образовании князя Шаховского сведений нет, сам же он в 1826 году перед Следственной комиссией показал: «Обучался один год в пансионе г-на Жакино, но по краткому времени пребывания не мог приобрести никаких познаний». Однако, не получив университетского образования, князь Шаховской систематически читал книги и посещал лекции, то есть занимался сам «по собственной охоте к науке», а в Москве слушал курс лекций политических и дипломатических наук у профессора Шлецера. Князь владел французским и немецким языками, составил замечательную по тем временам библиотеку.

За усердие и способности переведен на военную службу

Службу Шаховской начал в 1812 году в Министерстве полиции. В его личном аттестате было отмечено: «Усердием своим, принадлежностью, личными способностями… заслужил совершенную похвалу начальства. По его прошению уволен из Министерства полиции для вступления на военную службу». В 1813 году семнадцатилетний Шаховской был зачислен в резервную команду лейб-гвардии Семеновского полка, который находился тогда во Франции. В следующем году князь прибыл к месту службы и начал ее в чине подпрапорщика, а в мае был уже прапорщиком.

Служба в Семеновском полку, заграничные походы 1813–1814 годов, знакомство русских офицеров с Западной Европой повлияли на формирование политических взглядов юного князя.

По возвращении домой Шаховской, как и многие другие русские офицеры, вернувшиеся из Европы, стал мечтать об улучшении порядков в России.

«Тигр» в «Союзе спасения»

Осенью 1816 года в Санкт-Петербурге среди военных начались разговоры о необходимости создания тайных обществ для спасения Отечества. «В 1816 году, — показывал на следствии Шаховской, — частое свидание и короткое знакомство в полку доставило мне случай узнать некоторых людей, которые приобрели полную мою доверенность, сколько познаниями своими, столько и советами обратить старания мои к пользе умственного образования. Наконец поручик Матвей Иванович Муравьев открыл мне, что есть общество, имеющее предметом благосостояние России, изложив при этом вкратце все положения оного».

О тайном обществе Шаховской узнал, очевидно, в самый ранний период его существования, хотя это было еще и не общество, а кружок офицеров Семеновского полка. Соединившись с П.И. Пестелем, они стали работать над уставом тайного общества. В «Союз спасения» князь Шаховской вступил после учредительного заседания в феврале 1816 года по предложению своего друга Матвея Муравьева-Апостола, хорошо знавшего князя по службе в Семеновском полку.

Идеи о необходимости усовершенствования русского общества в мировоззрении декабристов порой приобретали причудливые формы. Так, улучшение современного общества путем его морального усовершенствования сочетались у них с планами убийства императора Александра I. Вопрос этот впервые был затронут в ходе московского совещания, когда была высказана мысль о цареубийстве как неизбежном условии свержения самодержавия и уничтожения крепостного права. Рядом с именами И. Якушкина, братьев Муравьевых, бравшимися осуществить покушение на императора, стоит и имя Федора Шаховского. За это он получил среди товарищей прозвище «Тигр».

Но в следственном деле представлено и такое показание Никиты Муравьева: «В 1817 г. на совещании, когда капитан Якушкин сделал несчастный вызов на жизнь покойного Государя, князь Шаховской… сильно опровергал сие предложение и, не дождавшись даже конца, оставил собрание и возвратился к себе на квартиру». Таким образом, причастность князя к возможному покушению на императора осталась недоказанной.

Радетель за судьбу крестьян

В ноябре 1819 года Шаховской женился на княжне Наталье Дмитриевне Щербатовой, а в декабре того же года его назначили адъютантом к генерал-лейтенанту И.Ф. Паскевичу. Вместе с молодой женой князь отправляется в Санкт-Петербург, но в военной службе он оставался недолго, и уже в 1822 году «по жестокой хронической болезни» был уволен в отставку. Князь стал отдаляться от тайного общества, чему способствовали семейные и служебные обстоятельства, а также конфликт с некоторыми товарищами и перспектива активной борьбы с царизмом.

Выйдя в отставку, он поселился в имении жены — селе Ореховец Нижегородской губернии, где нашел крепостных крестьян «в великой бедности» и большую часть времени стал посвящать улучшению их положения. Так, затрачивая собственные средства, он отдал крестьянам пахотные земли, а для своей запашки нанимал землю у соседей. В жизни крепостных Шаховского произошли положительные перемены, но сам князь, будучи хозяином разумным и деятельным, хотя и несколько прижимистым, оказался в тяжелом материальном положении.

В конце 1825 (или в начале 1826) года он составил записку, в которой писал: «Состояние крепостных крестьян наиболее обращает на себя отеческое попечение Вашего императорского величества. Сей полезный класс производителей, на которых основывается благосостояние государственное, обременен множеством налогов, падающих на лица и предметы первой потребности. Власть помещика, на работу которого посвящает он половину жизни, выходя из границ человеколюбия, служит первым поводом к их разорению».

Сам попросился под арест

Где застал князя день 14 декабря 1925 года — неизвестно, но присягу на верность императору Николаю I он принес в церкви своего села Ореховец. До него, конечно же, доходили слухи об арестах по всей России, и он не мог надеяться, что гроза пройдет мимо. Но прошел январь 1826 года, потом февраль, а его все не трогали, хотя имя его уже не раз звучало на допросах в Следственной комиссии.

И князь Шаховской сам явился к нижегородскому губернатору и просил быстрее отправить его в Санкт-Петербург, что и было сделано 3 марта. В Ореховце он оставил беременную жену и шестилетнего сына Дмитрия.

На допросах князь держался выдержанно: ни очные ставки, ни предъявленные показания арестованных членов тайных обществ не сбили его с намеченного пути защиты.

Из тюрьмы в ссылку, а потом опять в тюрьму

В 1826 году князь был осужден Верховным судом по восьмому разряду. Шаховской был лишен дворянства, чинов и приговорен к бессрочной ссылке. В конце июля того же года его в сопровождении фельдъегеря и четырех жандармов повезли в Сибирь. В октябре он прибыл в Туруханскин край.

Допросы, каземат Петропавловской крепости, тяжелая сибирская дорога, ссылка подорвали его и физическое, и психическое здоровье. По хлопотам жены декабрист переводится в 1827 году в Красноярск, затем в Енисейск. В 1829 году с фельдъегерем «государственного преступника» Шаховского привезли в Суздальскую тюрьму «для безумствующих колодников». Так Федор Петрович из ссыльного поселенца превратился в арестанта страшной тюрьмы Спасо-Евфимиевого монастыря.

Шаховского привезли в Суздаль больным не только душевно, но и физически. У него были отморожены нос, ухо, пальцы левой ноги и пальцы рук. В монастыре его заточили в одиночную камеру, лишили всяких связей с миром. Ему не разрешали читать собственные книги, не разрешили свидание с женой, «следили за ним неотлучно».

Федор Петрович 3 мая бросил вызов: объявил голодовку. Вначале отказывался от пищи, а потом и от воды. В условиях полного истощения через 21 день он скончался. Было тогда князю Шаховскому всего 33 года. Похоронили его на монастырском арестантском кладбище. Это была единственная могила кого-либо из декабристов на владимирской земле.

Осталось только имя

Через сто лет в газету «Правда» пришло письмо, в котором говорилось «о запущенном состоянии могилы Федора Петровича Шаховского». Исполнялось 100-летие со дня смерти декабриста, и вставал вопрос об увековечении его памяти. Но еще в 1924 году по распоряжению ОГПУ все надгробные памятники на могильном кладбище были снесены, и могила Шаховского, как и многие другие, затерялась. Сохранился только мраморный памятник, но уже без бронзового навершия, который удалось перевезти в музей.

В 1969 году улица 2-я Динамо (бывшая Большая Скучиловская) в Суздале была переименована в честь декабриста, князя Федора Петровича Шаховского. Рассказ о нем продолжает проект «Призыва», посвященный декабристам из Владимирского края. На нашем сайте можно почитать о Николае Басаргине из деревни Михейцево Покровского уезда, Михаиле Митькове из села Варварино Юрьев-Польского уезда и Петре Муханове из расположенного неподалеку от Александрова села Успено-Мухановское.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: narodniy.in.ua