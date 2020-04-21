COVID-19 обнаружен у пациента и врачей «Красного Креста»

Учреждение работает в штатном режиме

У пациента и троих врачей городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира подтвержден тест на COVID-19. Информацию об этом распространила пресс-служба «Белого дома». Известно, что пациент переведен на лечение в инфекционный госпиталь городской больницы № 6. Медики изолированы и проходят лечение в амбулаторных условиях.

Сообщается, что вирус сначала был выявлен у пациента, затем тестирование на коронавирус массово прошли медики и сотрудники учреждения. По информации и.о. главного врача больницы Валентина Бабышина, в лечебном учреждении усилен противоэпидемический режим.

В помещениях проведена дезинфекция.

Больница работает в штатном режиме. Наши специалисты продолжают проводить операции по экстренным медицинским показаниям. В учреждении создан резервный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и антисептиков, – подчеркнул Валентин Бабышин.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние сутки во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса. Самый большой прирост заболевших за сутки в Александрове.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Светлана:
    21.04.2020 в 13:33

    что будем делать, если мед. персонал уйдет в самоизоляцию?

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  • Полина Тарбеева:
    21.04.2020 в 14:00

    это. конечно. очень серьезно. Там ведь должен быть карантин. в Коврове и Петушков тоже начинали с одного пациента

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