COVID-19 обнаружен у пациента и врачей «Красного Креста»

У пациента и троих врачей городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира подтвержден тест на COVID-19. Информацию об этом распространила пресс-служба «Белого дома». Известно, что пациент переведен на лечение в инфекционный госпиталь городской больницы № 6. Медики изолированы и проходят лечение в амбулаторных условиях.

Сообщается, что вирус сначала был выявлен у пациента, затем тестирование на коронавирус массово прошли медики и сотрудники учреждения. По информации и.о. главного врача больницы Валентина Бабышина, в лечебном учреждении усилен противоэпидемический режим.

В помещениях проведена дезинфекция.

– Больница работает в штатном режиме. Наши специалисты продолжают проводить операции по экстренным медицинским показаниям. В учреждении создан резервный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и антисептиков, – подчеркнул Валентин Бабышин.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние сутки во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса. Самый большой прирост заболевших за сутки в Александрове.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»