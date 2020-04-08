Что вы знаете об Успенском соборе во Владимире?

Кто из великих русских князей выступил инициатором строительства Успенского собора? Владимир Креститель Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский Правильно! Неправильно! -

С какой целью, по официальной версии, был построен Успенский собор? Для усиления княжеской власти и укрепления христианской веры на Руси Собор должен был стать важным духовным центром после перенесения столицы из Владимира в Москву Для хранения иконы Владимирской Божьей Матери, которая много веков считалась покровительницей Руси и которая, по преданию, на раз спасала Андрея Боголюбского от несчастий Правильно! Неправильно! -

Как изменился Успенский собор при восстановлении после пожара 1185 года по распоряжению Всеволода Большое Гнездо? С трех сторон собор был окружен галереями и достроены 5 цилиндрических барабанов со шлемовидными главами Были удалены остатки богатой каменной резьбы, и внешне Успенский собор стал выглядеть довольно скромно К собору был пристроен зимний Георгиевский придел и колокольня Правильно! Неправильно! -

Какое значение имел Успенский собор до 1432 года? Главный собор Владимиро-Суздальской Руси В нём венчались на княжение владимирские и московские князья Усыпальница представителей княжеской династии и наиболее выдающихся святителей Правильно! Неправильно! -

Какой известный собор возводился в XV в. по образцу владимирского Успенского собора? Успенский собор Московского Кремля Софийский собор в Новгороде Софийский собор в Киеве Правильно! Неправильно! -

Какая фреска Успенского собора, выполненная известным иконописцем Андреем Рублёвым в начале XV века, лучше всего сохранилась до наших дней? «Земля отдает своих мертвецов» «Лики праведных мужей» «Страшный суд» Правильно! Неправильно! -

Что было приобретено для убранства Успенского собора на щедрый дар императрицы Екатерины II, которая побывала в 1767 году во Владимире? Новый иконостас Новые позолоченные купола Новые обитые медными листами двери Правильно! Неправильно! -

В каком году рядом с собором выросла колокольня? 1610 1710 1810 Правильно! Неправильно! -

Кому сейчас принадлежит Успенский собор? Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику Совместное владение церкви и музея Владимирской митрополии Владимирской митрополии Правильно! Неправильно! -