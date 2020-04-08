Что вы знаете об Успенском соборе во Владимире?

8 апреля 1158 года во Владимире началось строительства Успенского собора. В результате получился прекрасный образец белокаменного зодчества, совершенный пример технического и строительного мастерства, не имеющего повторений в мировой практике. «Призыв» подготовил несколько программ, посвященных этому символу города Владимира. В рубрике «Точка на карте» вышли сюжеты об истории и архитектуре Успенского собора, о его живописном убранстве и некрополе. Отдельный выпуск был посвящен колокольне этого храма. С помощью этого теста вы можете проверить свои знания о владимирском шедевре белокаменного зодчества.
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