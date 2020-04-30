Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за пятую неделю (20–26 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — первая премьера фильма, который вышел на онлайн-платформах, включая Wink раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Фантастический триллер «Спутник» — работа режиссера Егора Абраменко с целой плеядой звезд: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук. Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории. Другим заметным событием недели стал живой онлайн-концерт группы «Алиса». Константин Кинчев и команда собрали настоящую армию поклонников, которых оказалось более 550 000 — именно с такого количества устройств посмотрели прямую трансляцию концерта в пятницу 24 апреля. А в ближайшую пятницу, 1 мая, в проекте WinkLive состоится живой концерт группы «Звери». Клиенты чаще всего выбирали подписки «Трансформер» (за возможность самостоятельно формировать состав контента) и «Суперхиты» (за максимальную коллекцию топ-фильмов всех стран и жанров). Кстати, более трети подписчиков «Суперхитов» уже посмотрели фильм «Спутник».

Топ-5 российского кино:

1 (-). «Спутник»;

2 (1). «Лед 2»;

3. (-). «Громкая связь»

4 (2). «Союз спасения»;

5 (-). «Последний богатырь».

Топ-5 российских сериалов:

1 (-). «ИП Пирогова»;

2 (2). «Отель Элеон»;

3 (1). «Корни»;

4 (-). «Молодежка»;

5 (5). «Миша портит всё».

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). «Холодное сердце 2»;

2 (2). «Маша и Медведь»;

3 (3). «Вперед»;

4 (-). «Фиксики»;

5 (-). «Буренка Даша».

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

1 (-). Группа «Алиса», живой концерт в проекте WinkLive 24 апреля;

2 (1). Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля;

3 (2). Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля;

4 (4). «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов);

5 (-). «Тренировки с Бадюком».

Топ-5 зарубежного кино:

1 (1). «Соник в кино»;

2 (2). «Плохие парни навсегда»;

3 (-). «Под водой»;

4 (4). «Бладшот»;

5 (-). «Маяк».

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (1). «Мир Дикого Запада»;

2 (-). «Блудный сын»;

3 (-). «Друзья»;

4 (5). «Беги»;

5 (-). «Аббатство Даунтон».

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).