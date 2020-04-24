103,5 тысячи пенсионеров продолжают работать во Владимирской области. Это четверть от общей численности состоящих на учете в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. По данным Владимирстата, с каждым годом число работающих пенсионеров стремительно уменьшается. Дело в отсутствии индексации пенсий работающим гражданам. За четыре года число работающих пенсионеров сократилось в 1,8 раза.

Среди получателей пенсий основная доля приходится на пенсионеров по старости — 86,9%. По подсчетам статистиков, за год численность этой категории пенсионеров стала меньше на 6384 человека. А вот количество пенсионеров по инвалидности на 1 января 2020 года в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 343 человека.

Треть населения области – пенсионеры. Средняя пенсия – 14,7 тысячи рублей в месяц.

Наибольшее количество пенсионеров проживает во Владимире – 23,6%, в Ковровском и Муромском районах – 11,9% и 10,5% соответственно. Доля пенсионеров в общей численности населения наиболее высока в Гусь-Хрустальном (39,5%), Вязниковском (39,1%), Гороховецком и Кольчугинском (36,6%), Муромском (36,5%) муниципальных районах.

В Кольчугинском районе средний размер пенсии выше областного на 4,7%, во Владимире — на 4,3%, а в Меленковском и Селивановском районах, наоборот, был ниже почти на 7%.

Владимирстат сделал прогноз на продолжительность жизни пенсионеров, учитывая проблемы и прорывы экономического, политического, культурного характера. Так, мужчины, родившиеся в 2019 году, проживут 66,1 года, а женщины — 77,3 года.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат рассказывал о болезнях нашего региона. С некоторыми инфекциями мы справляемся вполне успешно.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»