Число инфицированных коронавирусом за сутки выросло почти на 50%

Всего за один день количество пациентов с COVID-19 во Владимирской области увеличилось почти на 50%. В регионе зафиксированы 45 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным управления Роспотребнадзора, самая сложная ситуация в Петушках. Только за сутки в небольшом городе опасная инфекция диагностирована сразу у 17 жителей. Общее количество зараженных — 33 человека. По нашей информации, в целях недопущения распространения опасной болезни по территории области власти могут ограничить въезд и выезд из Петушков.

Во Владимирской области 45 новых случаев коронавируса.

Большой прирост заболевших зафиксирован и в Коврове. Коронавирус там диагностирован еще десять раз. Таким образом, COVID-19 в городе оружейников заболели 27 жителей. Среди них есть и дети. О двух юных пациентах накануне рассказал глава местной администрации Юрий Морозов.

На третьем месте по количеству больных — Муром. Но там сегодня отмечена положительная динамика. За сутки коронавирус не был подтвержден ни разу. А вот Юрьев-Польский дал прирост. Плюс 4 заболевших. Это муниципальное образование тоже имеет двухзначное количество заболевших — 13 человек. Что касается Владимира, то областной центр неуклонно стремится разменять первую десятку. На данный момент в городе восемь случаев коронавируса.

В списке районов с COVID-19 сегодня появился Гороховец. Там первый случай заражения. Таким образом, на территории области коронавирус пока не был зафиксирован в Суздале. Меленках, Вязниках и Селивановском районе.

Ранее «Призыв» сообщал, что экспресс-тест на коронавирус разработали во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: iz.ru