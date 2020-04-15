Число инфицированных коронавирусом за сутки выросло почти на 50%

Всего за один день количество пациентов с COVID-19 во Владимирской области увеличилось почти на 50%. В регионе зафиксированы 45 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным управления Роспотребнадзора, самая сложная ситуация в Петушках. Только за сутки в небольшом городе опасная инфекция диагностирована сразу у 17 жителей. Общее количество зараженных — 33 человека. По нашей информации, в целях недопущения распространения опасной болезни по территории области власти могут ограничить въезд и выезд из Петушков.
Во Владимирской области 45 новых случаев коронавируса.
Большой прирост заболевших зафиксирован и в Коврове. Коронавирус там диагностирован еще десять раз. Таким образом, COVID-19 в городе оружейников заболели 27 жителей. Среди них есть и дети. О двух юных пациентах накануне рассказал глава местной администрации Юрий Морозов.
На третьем месте по количеству больных — Муром. Но там сегодня отмечена положительная динамика. За сутки коронавирус не был подтвержден ни разу. А вот Юрьев-Польский дал прирост. Плюс 4 заболевших. Это муниципальное образование тоже имеет двухзначное количество заболевших — 13 человек. Что касается Владимира, то областной центр неуклонно стремится разменять первую десятку. На данный момент в городе восемь случаев коронавируса.
В списке районов с COVID-19 сегодня появился Гороховец. Там первый случай заражения. Таким образом, на территории области коронавирус пока не был зафиксирован в Суздале. Меленках, Вязниках и Селивановском районе.
Ранее «Призыв» сообщал, что экспресс-тест на коронавирус разработали во Владимирской области.
Полина Тарбеева
Фото: iz.ru
Обсуждение 6
Из области многие в Москве работают, этим все и объясняется
Закрыть город, обьявить режим ЧП, и добивать заразу на месте. Если возрастет количество в 10 раз, могут возникнуть пробоемы с лечением. Да и врачи не железные. Все будьте здоровы, сидим дома!
А ведь две недели назад был только один случай… и это еще далеко не пик. говорят
Нужно быть сознательными и начать с себя. Сидим дома
странную позицию занимают власти. думают, выжидают. ни ЧС, ни карантин, ни перекрыть границы
Если так пойдет и втмае дома сидеть будем ,берегите себя и своих близких ,оставайтесь дома