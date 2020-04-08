Чиновники и бизнесмены начали шить маски для своих нужд

Все жалуются на дефицит средств защиты в аптеках

Предприятия и администрации Владимирской области нашли выход из ситуации с дефицитом медицинских масок. Они стали шить их самостоятельно и снабжать своих сотрудников. Хватает также на долю волонтеров, оказывающих поддержку с лекарствами и продуктами пожилым людям в самоизоляции, и сотрудников станции скорой помощи. Выдают бесплатно и по мере необходимости. В первых рядах оказалась владимирская мэрия.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

  • Все говорят, что нет масок. Что скрывать? Действительно, не поступили ни в аптечную сеть, ни в магазины.
  • Аптеки работают только по заявкам. В магазины обещают, что должны поступить, по 35 рублей за штуку.
  • Организации, которые производят сейчас маски, не вправе продавать их, если нет лицензии. Но они обеспечивают своих работников.
  • Мы тоже закупили материал и сами шьем маски для своих сотрудников.

Три предприятия Владимирской области в этих сложных условиях приняли решение временно переориентировать бизнес и заняться производством масок. Ковровская компания «Аскона» перепрофилировала швейное производство фабрики и уже изготавливает одноразовые маски и противоэпидемические костюмы. Они поставляются в больницы Коврова, на станцию скорой медицинской помощи, в городское управление по делам ГО и ЧС, а также в медучреждения Ковровского района и Владимира.

«Аскона» производит до 15 тысяч масок и тысячу костюмов в сутки.

Судогодская организация «Комплект Агро» изготовила и раздала 4 тысячи защитных масок в социальные учреждения района. Еще одна ковровская компания «Сударь» по заказу администрации города начала шить индивидуальные средства защиты в две смены. Полмиллиона рублей выделили из бюджета.

Ранее «Призыв» опубликовал заявление мэрии о том, что грозит жителям, нарушившим режим самоизоляции.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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