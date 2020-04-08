Чиновники и бизнесмены начали шить маски для своих нужд

Предприятия и администрации Владимирской области нашли выход из ситуации с дефицитом медицинских масок. Они стали шить их самостоятельно и снабжать своих сотрудников. Хватает также на долю волонтеров, оказывающих поддержку с лекарствами и продуктами пожилым людям в самоизоляции, и сотрудников станции скорой помощи. Выдают бесплатно и по мере необходимости. В первых рядах оказалась владимирская мэрия.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Все говорят, что нет масок. Что скрывать? Действительно, не поступили ни в аптечную сеть, ни в магазины.

Аптеки работают только по заявкам. В магазины обещают, что должны поступить, по 35 рублей за штуку.

Организации, которые производят сейчас маски, не вправе продавать их, если нет лицензии. Но они обеспечивают своих работников.

Мы тоже закупили материал и сами шьем маски для своих сотрудников.

Три предприятия Владимирской области в этих сложных условиях приняли решение временно переориентировать бизнес и заняться производством масок. Ковровская компания «Аскона» перепрофилировала швейное производство фабрики и уже изготавливает одноразовые маски и противоэпидемические костюмы. Они поставляются в больницы Коврова, на станцию скорой медицинской помощи, в городское управление по делам ГО и ЧС, а также в медучреждения Ковровского района и Владимира.

«Аскона» производит до 15 тысяч масок и тысячу костюмов в сутки.

Судогодская организация «Комплект Агро» изготовила и раздала 4 тысячи защитных масок в социальные учреждения района. Еще одна ковровская компания «Сударь» по заказу администрации города начала шить индивидуальные средства защиты в две смены. Полмиллиона рублей выделили из бюджета.

Ранее «Призыв» опубликовал заявление мэрии о том, что грозит жителям, нарушившим режим самоизоляции.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»