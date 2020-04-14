Четыре машины столкнулись на Огуречной горе во Владимире

Четыре транспортных средства столкнулись на Огуречной горе на «Пекинке». Водитель самосвала «КамАЗ» врезался в попутную «ГАЗель», которая задела легковушку «Chevrolet». Грузовик еще зацепил автомобиль «Iveco». Известно об одном пострадавшем: водителю легковушки оказали медпомощь на месте. В сторону Москвы возник небольшой затор.

— Движение транспорта осуществлялось по обочине. В течение непродолжительного времени пострадавшие транспортные средства убрали с проезжей части, в 15.08 движение было восстановлено, — пояснили в Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Очевидцы сообщили, что водитель самосвала не смог выбраться из поврежденной кабины самостоятельно. Но сам он не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Анна Тумановская

Фото Упрдор «Москва — Нижний Новгород»