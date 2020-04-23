Четыре дома сгорели в Александровском районе

Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС накануне вечером в Александровском районе. Горели дачные дома и хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 626 кв. метров. Пожарным удалось отстоять от огня 15 жилых домов, расположенных в деревне. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18.11. В 19.46 пожар был локализован, в 20.12 ликвидировано открытое горение. На месте работали 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

— В результате пожара сгорели 1 нежилой дом, 1 недостроенный дом, 2 дачных дома и 2 хозяйственные постройки. Ещё у двух дачных домов от огня пострадала кровля, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины случившегося уточняются, на месте работала испытательная пожарная лаборатория Главного управления.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в центре Владимира погиб мужчина. Загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Большой Московской.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области