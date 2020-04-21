Чем отличается покровский пряник от тульского?

Наиболее распространена версия, что название лакомства связано с большим количеством пряностей, которые в него добавляют. Первые пряники на Руси, появившиеся около IX века как обрядовое печенье, представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, причем мед в них составлял почти половину от всех других ингредиентов. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья. В XII-XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезенные из Индии и с Ближнего Востока, пряник получил свое название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам. В XVII-XIX веках пряничное дело было достаточно популярным народным промыслом. Пряник был отличным подарком для родных и возлюбленных, их выпекали для сложных свадебных обрядов и праздничных трапез. Сейчас же они стали распространенной сувенирной продукцией, прославляющей имя того или иного города. Сразу вспоминаются знаменитые тульские и наши родные покровские пряники. Пройдите этот тест, и определите, чем между собой отличаются два этих бренда.
Обсуждение 1
Покровские пряники всегда были вкусные ,еще в школе ездили на экскурсии в Москву нас завозили по дороге в кафе «Сказка»,где и покупали эти замечательные пряники из г.Покрова