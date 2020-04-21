Чем отличается покровский пряник от тульского?

Покровские пряники на столетие старше тульских. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

В тесто и для покровских, и для тульских пряников не кладут яиц. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

Тесто для покровского пряника отличает обилие пряностей – гвоздики, корицы, кардамона, имбиря. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

Тульские пряники – сырцовые, а покровские - заварные. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

Тесто для тульских пряников формируют в особых пряничных досках. А узор на покровских пряниках вырезают специальными инструментами. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

При производстве покровских пряников используют только натуральное сырье, поэтому они могут храниться не более 3 месяцев. А в тульские пряники добавляют консерванты, и они годны около полугода. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

Тульские пряники покрывают только сахарной глазурью, для того чтобы они были гладкими и красивыми. Покровские пряники могут быть покрыты сахарной глазурью, или шоколадной молочной глазурью с цветной росписью, или сахарной картинкой с фотопечатью. Да, это так Нет, не так Правильно! Неправильно! -

В качестве начинки для покровских пряников берут вареную сгущенку, а в тульских – только фруктовая. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -

Современное производство пряников в Туле возобновилось с 1954 года, а покровских - только в конце XX века – в 1998 году. Да, это так Нет, это не так Правильно! Неправильно! -