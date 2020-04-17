Бывшему главному врачу ОКБ продлили срок ареста

Бывшему главврачу областной клинической больницы продлили срок содержания под стражей. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО Любовь Быкова пробудет до 29 мая включительно, сообщила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. Любовь Быкова обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение», и получении взятки в особо крупном размере.

Первое уголовное дело связано с приобретением ОКБ томографа. По данным следствия, сделано это было по завышенной цене путем манипуляций, ограничивающих конкуренцию, через московскую фирму. Сумма причиненного ущерба региональному бюджету, по предварительной оценке, могла составить около 20 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года в отношении экс-главврача ОКБ возбудили еще одно уголовное дело. Следователи совместно с оперативными службами УФСБ установили, что Любовь Быкова получила взятку в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей от коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд клиники. Сейчас оба дела объединены в одно производство.

Арестовали Любовь Быкову 2 ноября прошлого года. За пару дней до этого департамент здравоохранения администрации Владимирской области расторг с медиком трудовой контракт. С декабря 2019 года главным медучреждением региона руководит Игорь Бондаренко. Именно при нем областная клиническая больница все-таки презентовала скандальный томограф. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

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