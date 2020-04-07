Бурное возвращение весны пообещали синоптики

Во Владимирской области ожидается резкое потепление. Уже сегодня столбики термометров устремятся вверх. В среду воздух прогреется до +12 градусов, к четвергу и вовсе до +15 градусов в дневные часы. Плюсовые температуры ожидаются и в ночное время. Осадки на этой неделе вероятны в среду и пятницу. Между тем синоптики отмечают, что апрель хоть и будет преимущественно теплым, погода удивит своим непостоянством. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует пока не убирать теплую одежду.

— Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой, — приводит слова синоптика «Российская газета».

В пятницу температура вновь начнет опускаться. В выходные прогнозируется уже не выше +6 градусов днем.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, уточнил, что такая погодная «чехарда» ожидается еще, как минимум, две недели в апреле, тепло будет чередоваться с холодом.

— Апрель чрезвычайно будет противоречивый: то тепло обманчивое, то снег, то холод, то Арктика, то опять Атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться, — рассказал РИА Новости Евгений Тишковец.

Впрочем, чем хуже погода, тем меньше соблазнов выйти на улицу. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области продлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом до 30 апреля.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru