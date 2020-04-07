Борющимся с коронавирусом медикам обещают прибавку к зарплате

Правительство РФ выделило Владимирской области 53,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на повышение зарплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусом. Размер выплат будет зависеть от среднемесячного дохода работника за последние девять месяцев. Согласно этому документу врачи «скорой помощи», выезжающие на вызовы к людям с симптомами коронавируса, получат прибавку в 80%. Среднему медицинскому персоналу «скорых» добавят 40%, фельдшерам — 20%.

В учреждениях первичной помощи врачам выплатят 80%, среднему персоналу — 40%, младшему — 20%. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат дополнительные выплаты в размере 100% от среднемесячного дохода, средний медперсонал — в размере 50%, младший медперсонал — 30%.

Выплаты предусмотрены для всех регионов. Всего выделено 10,2 млрд рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области зафиксировано два новых случая COVID-19. Один человек заболел в Муроме, один в Петушках.

Ольга Ефремова

Фото: gubdaily.ru