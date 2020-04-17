Большая часть предприятий и организаций Петушинского района закроются из-за карантина

Вслед за введением карантина в Петушинском районе начали ожидаемо вводить новые ограничения. Накануне в указ губернатора от 14.04.2020 № 91 «Об установлении комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования Петушинский район» внесены дополнения. Они касаются запрета на работу большей части организаций и предприятий на проблемной территории. Приводим текст документа полностью:

Это означает, что организации, предприятия и индивидуальные предприниматели Петушинского района, ранее получившие разрешение на работу до 30 апреля, снова будут вынуждены закрыться. Речь идет о тех, кто входил в список, опубликованный 5 апреля. Как будет осуществляться контроль за исполнением этих мер, «Белый дом» снова не уточняет, как и не говорит о санкциях за нарушение. Снова обратимся к обновленной статье 6.3 КоАП РФ. Если говорить о нарушении карантина, то штрафы там прописаны такие:

гражданам – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. (сравните: за нарушение режима самоизоляции — только предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб.);

должностным лицам – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;

ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

юрлицам – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее «Призыв» сообщал, что вместо особого режима в Петушинском районе ввели карантин. В указе № 91 решили изменить формулировку по предложению главного санитарного врача по Владимирской области.

Елена Пляскина

Фото: crimeansport.ru