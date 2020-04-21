Больные с подозрением на COVID-19 жалуются на врачей

Больные с подозрением на коронавирусную инфекцию требуют должного лечения. Сегодня утром социальные сети облетело видеообращение пациента из инфекционного госпиталя в городе Карабаново Александровского района. Мужчина пожаловался, что врачи забыли про больных — не подходят и не лечат. В инфекционное отделение пациент был госпитализирован ещё в прошлую среду. Два дня его обследовали, ставили капельницы, а в пятницу основной состав медиков ушел на самоизоляцию.

Медперсонал нас кинул, техничек нет. Никого нет. Смена ушла в пятницу. Никто нам ничего не колет, никто нас не кормит. В отделении тупо нет медицинского персонала. Город Карабаново.

Отделение пневмонии, коронавирусники, блин. Это вообще трэш, первый раз в жизни такое вижу. Просто кинули тупо людей!

В приемной больницы города Карабаново «Призыву» подтвердили, что главный врач сейчас находится дома на самоизоляции. После опубликованной жалобы капельницы пациенту поставили. Тем временем в отделении, по словам мужчины, сейчас лежат уже полсотни человек, все с похожими жалобами: температура, затрудненное дыхание.

Главный врач больницы самоизолировался.

— По факту вся лечащая смена в пятницу ушла на самоизоляцию. А это два врача, пять медсестёр и около пяти техничек. Далее к нам присылают в течение двух дней по два человека в день на отделение непонятно откуда. С миру по нитке, а они не знают, что где лежит, что делать. Они не врачи. 1 сестра и 1 техничка, — рассказал пациент «Призыву». — Я вообще до конца не знаю свой диагноз. Мой лечащий врач, который меня принимал, ушёл на самоизоляцию. Тест на COVID-19 брали, но результаты пока не оглашают. Предварительно у меня двухсторонняя пневмония.

В инфекционном госпитале «Призыву» пояснили, что автор видеоролика лежит в терапевтическом отделении их больничного корпуса. И ситуация с врачами там якобы уже наладилась. Мы отправили официальный запрос в администрацию Владимирской области, чтобы уточнить, как организовано лечение больных с пневмонией в Карабаново.

Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшую неделю в области число заболевших пневмонией выросло почти на 150 человек.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: yandex.com/news