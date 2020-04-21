Больной коронавирусом владимирец разгуливал по городу

Больной коронавирусом житель Владимира проявил несознательность и разгуливал по городу. Как удалось установить правоохранительным органам, мужчина, как минимум, два раза нарушил карантин. По информации регионального управления Роспотребнадзора, инфицированный COVID-19 покидал свою квартиру и уезжал на автомобиле в неизвестном направлении. Болезнь у него протекает в легкой форме, а поэтому требования карантина он не спешил исполнять даже в присутствии сотрудников полиции. Мужчину пришлось госпитализировать по решению суда.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подало исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение зараженного жителя города. Мужчине было предписано находиться в течение 14 дней под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционном госпитале, созданном на базе городской больницы № 6. Однако гражданин от выполнения вынесенного постановления отказался.

Мужчину пришлось госпитализировать по решению суда.

Накануне исковое заявление было рассмотрено Фрунзенским районным судом. Основываясь на федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», суд решил принудительно поместить ответчика в медицинское учреждение сроком на две недели. Теперь из больницы мужчина выйдет только при отсутствии клинических проявлений болезни и после получения медицинским учреждением отрицательного анализа.

Ранее «Призыв» сообщал, что COVID-19 обнаружен у пациента и врачей «Красного Креста».

Полина Тарбеева

Фото:dontr.ru