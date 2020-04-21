Больной коронавирусом владимирец разгуливал по городу

Мужчину госпитализировали по решению суда

Больной коронавирусом житель Владимира проявил несознательность и разгуливал по городу. Как удалось установить правоохранительным органам, мужчина, как минимум, два раза нарушил карантин. По информации регионального управления Роспотребнадзора, инфицированный COVID-19 покидал свою квартиру и уезжал на автомобиле в неизвестном направлении. Болезнь у него протекает в легкой форме, а поэтому требования карантина он не спешил исполнять даже в присутствии сотрудников полиции. Мужчину пришлось госпитализировать по решению суда.

Больной коронавирусом не соблюдал требования самоизоляции. Фото ТАСС

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подало исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение зараженного жителя города. Мужчине было предписано находиться в течение 14 дней под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционном госпитале, созданном на базе городской больницы № 6. Однако гражданин от выполнения вынесенного постановления отказался.

Мужчину пришлось госпитализировать по решению суда.

Накануне исковое заявление было рассмотрено Фрунзенским районным судом. Основываясь на федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», суд решил принудительно поместить ответчика в медицинское учреждение сроком на две недели. Теперь из больницы мужчина выйдет только при отсутствии клинических проявлений болезни и после получения медицинским учреждением отрицательного анализа.

Ранее «Призыв» сообщал, что COVID-19 обнаружен у пациента и врачей «Красного Креста».

Полина Тарбеева 

Фото:dontr.ru

Теги: , , ,

Обсуждение 3

  • Правдолюб:
    21.04.2020 в 15:42

    Вот таких надо штрафовать, а не тех кто нарушил самоизоляцию, выйдя с ребенком погулять! Кстати, в статье почему-то вообще ничего о штрафах к данному несознательному индивидууму нет. Что, не штрафанули его что ли вообще ни насколько? Очень хочется верить что это не так…

    Ответить
  • Екатерина:
    21.04.2020 в 15:59

    Вот что в голове у человека?! Детский сад…

    Ответить
  • Фигляр:
    21.04.2020 в 16:30

    Ну и смысл самоизолироваться, если такие безответственные повсюду

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение