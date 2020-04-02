Больница № 5: уходить сотрудников в отпуска не принуждали

Работников уходить в отпуск за свой счёт никто не заставляет. Люди это делают добровольно. Таков смысл официального ответа, полученного «Призывом» по поводу ситуации во владимирской городской больнице № 5, где один из сотрудников пожаловался на принуждение его со стороны начальства подписать соответствующее заявление. «Руководство учреждения не принуждает работников брать неоплачиваемые отпуска, а, наоборот, создает для них все условия, направленные на предупреждение, недопущение и нераспространение новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019», — сообщается в официальном ответе областной администрации.

Ранее в редакцию «Призыва» обратилась сотрудница хирургического отделения Галина Тихонова, работающая в медучреждении уборщицей. По словам женщины, ей, как и всему среднему медперсоналу, выдали готовые заявления на отпуск за свой счет. «В настоящее время в отделе кадров учреждения находятся личные заявления работников на предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, которые выражают их добровольное волеизъявление» — парируется в официальном ответе.

Работникам хирургического отделения были предложены различные варианты трудовой деятельности с 1 апреля 2020, сообщает руководство учреждения. Варианты эти принимались или нет самими сотрудниками. Например, перевод в стационары либо поликлинику с сохранением зарплаты, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска либо отпуска без сохранения заработной платы — по желанию.

Никаких готовых образцов заявлений руководство учреждения работникам не выдавало, уверяет работодатель.

— После разговора с отделом кадров я поняла, чтоработать там больше не буду, — сказала Галина Тихонова. — Своё заявление на отпуск без компенсации разорвала на глазах старшей медсестры. А моя жалоба пошла на пользу людям: теперь, после того, как я выступила, коллектив сплотился, медсестры в вынужденный отпуск не ушли, сейчас сидят, шьют маски.

Сама Галина Тихонова пока находится на больничном. Если при выходе на работу она сочтёт, что её права нарушаются, она готова обратится в трудовую инспекцию. В надзорном ведомстве «Призыву» пояснили, что отправлять в неоплачиваемый отпуск без желания работника его работодатель не имеет права. И всех, кто столкнулся с такой ситуацией, примут в трудовой инспекции по адресу: г.Владимир, ул. Мусоргского, д. 3, телефон 54-57-19. Звонки принимают и во время карантина.

Ранее «Призыв» сообщал, что молодая семья из-за ситуации с пандемией COVID-19 осталась без средств к существованию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»