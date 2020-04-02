Больничный на карантине можно получить дистанционно

Министерство труда России и Фонд социального страхования предлагают новый механизм для тех, кто вернулся из стран с коронавирусом. Больничный лист теперь можно оформить дистанционно, причем не только себе, но и совместно проживающим. Телефоны горячей линии в г. Владимире: 53-23-68, 33-10-11, 53-39-28. Подробности на сайте fs33.ru
Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно, без посещения медицинской организации или визита врача на дом. Достаточно подать заявление в личном кабинете застрахованного и приложить фото (скан) документов, подтверждающих въезд на территорию РФ и совместное проживание.
Первая выплата производится на седьмой календарный день со дня открытия листка нетрудоспособности по карантину, последующая — по окончании карантина.
Пособия по временной нетрудоспособности при карантине выплачиваются полностью за счет средств Фонда социального страхования. Все вопросы можно задать специалистам по телефонам горячей линии.
Сергей Сидоров
Фото: 368.media
Обсуждение 1
полезная инфа… сейчас чем больше адекватной инфы, тем лучше