Больничный на карантине можно получить дистанционно

Министерство труда России и Фонд социального страхования предлагают новый механизм для тех, кто вернулся из стран с коронавирусом. Больничный лист теперь можно оформить дистанционно, причем не только себе, но и совместно проживающим. Телефоны горячей линии в г. Владимире: 53-23-68, 33-10-11, 53-39-28. Подробности на сайте fs33.ru

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно, без посещения медицинской организации или визита врача на дом. Достаточно подать заявление в личном кабинете застрахованного и приложить фото (скан) документов, подтверждающих въезд на территорию РФ и совместное проживание.

Первая выплата производится на седьмой календарный день со дня открытия листка нетрудоспособности по карантину, последующая — по окончании карантина.

Пособия по временной нетрудоспособности при карантине выплачиваются полностью за счет средств Фонда социального страхования. Все вопросы можно задать специалистам по телефонам горячей линии.

Сергей Сидоров

Фото: 368.media