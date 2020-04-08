Более трех сотен организаций получили разрешение на работу

Список предприятий и организаций, на которые не распространяется комплекс ограничительных мер, утвердил накануне региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В него вошли 322 пункта. Из них 243 — это предприятия легкой, химической, пищевой, стекольной промышленности, машиностроительного комплекса, производства мебели и стройматериалов и т.д. Остальные в списке — учреждения, задействованные в организации, осуществлении противопожарных мероприятий и тушении лесных пожаров. Полный перечень размещен здесь.

Перечень утвердил оперштаб области.

Ранее был утвержден и список категорий организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239. Он состоит из 42 направлений в различных отраслях экономики. До этого свои двери для клиентов уже открыли магазины автозапчастей, автомойки и автосервисы. Вчера были опубликованы изменения, разрешающие работать ярмаркам непродовольственных товаров и стоматологиям.

Правда, чтобы осуществлять свою деятельность без проблем, все предприятия и организации должны выполнять комплекс мер, обозначенных в постановлении главного санитарного врача Владимирской области. «Призыв» опубликовал его здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»