Более двадцати детей пострадали от укусов клещей

Клещей становится все больше. По данным еженедельного мониторинга, в больницы региона обратились 38 человек. Среди них 21 ребенок. Лабораторно исследовано 17 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Больше всего обращений зафиксировано в Гороховецком районе — 11 случаев, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Энцефалитных клещей не обнаружено.

Подцепить клеща можно не только в лесах, но и на приусадебных участках. Занести его в дом можно и на одежде, с цветами, на шерсти домашних животных. При укусе клеща пострадавшему следует незамедлительно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Исследования на наличие возбудителя клещевого энцефалита на платной основе проводит Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области, расположенный во Владимире на улице Офицерской, 20.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области зафиксирован первый в этом сезоне укус энцефалитного клеща.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.news