Более 8 тысяч жителей Владимирской области остались без работы

Более 8 тысяч жителей Владимирской области признаны безработными. Всего же на учёте в органах службы занятости состоят 13 102 человека. Таковы данные на 22 апреля. Они были озвучены в ходе брифинга директора департамента по труду и занятости населения областной администрации Андрея Григорьева и его заместителя Марии Мальцевой. Среди уволенных и обратившихся в службу занятости после 1 марта текущего года признано безработными 1099 человек, 514 из них имеют максимальное пособие по безработице – 12130 рублей.

Треть из них имеют на попечении несовершеннолетних детей, их пособие увеличено ещё на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В апреле при содействии службы занятости было трудоустроено более 500 граждан.

В настоящее время уровень безработицы в регионе составляет 1,2%.

Жителям региона напоминают, что встать на биржу труда, оформить социальные выплаты и подать резюме сегодня можно только дистанционно.

Ранее «Призыв» сообщал, что направить заявку в Центры занятости можно через свой личный кабинет и только через общероссийскую базу вакансий «Работа в России». На сегодняшний день около 2000 работодателей региона зарегистрированы на этом портале. Правда, чтобы подать заявление, предварительно нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Пошаговую инструкцию можно найти здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»