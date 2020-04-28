Более 600 человек присоединились к челленджу Сбербанка #cберегиблизких

Более 600 пользователей социальных сетей в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка присоединились к челленджу #сберегиблизких за первые 10 дней проекта. Наибольший отклик среди жителей девяти регионов челлендж нашел в Татарстане и Нижегородской области, где к нему присоединилась почти половина от всех участников.

Задача челленджа #cберегиблизких, запущенного Сбербанком в социальных сетях, помочь старшему поколению соблюдать режим самоизоляции без необходимости выходить из дома в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В рамках акции банк призвал жителей страны публиковать в своих соцсетях истории и фотографии, которые показывают, как можно позаботиться о старшем поколении в эти непростые дни. Так, например, можно помочь с бесконтактной доставкой продуктов, научить пользоваться онлайн-сервисами, настроить автоплатежи в Сбербанк Онлайн, подключить к услугам телемедицины.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я рад, что наш челлендж нашел понимание и живой отклик в социальных сетях и собрал аудиторию из сотен неравнодушных к судьбе своих близких людей из разных регионов страны. Уверен, что к этой акции в ближайшее время присоединится множество новых участников. Сделать это очень просто — нужно опубликовать пост в соцсетях о помощи пожилым людям в сегодняшней ситуации и поставить хештег #cберегиблизких».

Сбербанк просит всех участников челленджа делиться своими идеями поддержки людей старшего возраста с максимальным количеством друзей и подписчиков и напоминает, что банк и компании экосистемы предлагают разнообразные онлайн-сервисы, с помощью которых можно обеспечить комфортную жизнь в самоизоляции. Хештег акции — #сберегиблизких.

Сбербанк напоминает, что все клиенты, получающие пенсии или социальные зачисления на карту, могут удобно и просто пользоваться дистанционными сервисами банка без визита в отделение. Картой можно платить в магазине, не снимая наличные, а регулярные платежи оплачивать с помощью удобных сервисов в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если все же требуются наличные, то их можно снять в банкоматах, которые работают в штатном режиме.

В помощь своим клиентам, банк также создал специальную страницу #сберегисебядома, на которой разместил всю самую важную информацию о ситуации с пандемией COVID-19 и наиболее востребованные в условиях самоизоляции сервисы. Здесь размещены ответы на наиболее актуальные вопросы о работе банка с физическими и юридическими лицами в период пандемии. На странице собраны все сервисы компаний экосистемы Сбербанка, помогающие поддерживать привычный образ жизни, оставаясь дома, в том числе выгодные предложения от Delivery Club, «СберМаркет», «Ситимобил», маркетплейса «Беру!» и онлайн-кинотеатра Okko. На ресурсе размещена ссылка на раздел сайта дочерней компании банка DocDoc, посвященный горячей линии по коронавирусу. По номеру 8 (800) 707-85-72, а также в мобильном приложении DocDoc любой житель России может круглосуточно, 7 дней в неделю бесплатно получить консультацию врача-терапевта и психолога. Страница #сберегисебядома содержит ссылку на сайт стопкоронавирус.рф с официальной информацией о заболевании в России.

Фото: mybryansk.ru