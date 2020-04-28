Более 37 тысяч защитных костюмов получат больницы региона

Более 37 тысяч защитных костюмов, 340 тысяч медицинских масок и 15 тысяч масок-респираторов в ближайшее время должны поступить на областной аптечный склад. Все это продукция местных производителей, которые перепрофилировали производство под новые цели, сообщает департамент здравоохранения. Компания «Аскона», например, начала производить 6 тысяч защитных костюмов и 1 миллион масок в сутки. Ее продукция получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. «Бриз-Кама» производит и поставляет по 6 тысяч масок для больниц Владимирской области. Пошив индивидуальных средств защиты для медучреждений наладила и компания «Славянка Текстиль».

Около 2 тысяч защитных костюмов от местных производителей уже получили больница № 6 и больница скорой медицинской помощи во Владимире, Петушинская районная больница, Центральная городская больница г. Коврова, Муромская городская больница № 1 и другие медучреждения.

Тем временем медики жалуются на нехватку индивидуальных средств защиты.

С заявлением, например, выступила старшая медсестра терапевтического отделения больницы в городе Карабаново. Сигналы приходят и из других районов. Около недели назад Владимир Сипягин сам доложил президенту о проблемах с закупкой сертифицированных противочумных костюмов, респираторов и защитных очков, имеющих лицензионное удостоверение для учреждений здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области с 27 апреля из-за ситуации с коронавирусом начал действовать «масочный» режим. Теперь индивидуальные средства защиты обязательно носить в магазинах, аптеках, на вокзалах, в учреждениях и общественном транспорте.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»