Более 23 тысяч справок для посещения родных выдали органы соцзащиты

Посещать пожилых и маломобильных родственников во Владимирской области в период распространения коронавируса можно, имея на руках соответствующую справку от органов соцзащиты. К настоящему моменту выдано уже около 23 800 справок, сообщила на брифинге в «Белом доме» директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина. При этом заявок поступило больше — около 24 500. Т.е. 700 человек получили отказ по тем или иным причинам. Каким именно, Любовь Кукушкина не уточнила.

Получить справку можно дистанционно.

На сайте департамента соцзащиты опубликованы бланки и алгоритм действий. Формы заявлений размещаются и в официальных группах департамента в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Заявление должно быть зарегистрировано в реестре в течение одного рабочего дня. Ответ обещают прислать в течение трех рабочих дней.

Ранее «Призыв» сообщал, что помогают пожилым и маломобильным людям волонтеры. Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ