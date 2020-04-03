Бланк спецпропуска к родственникам выложили в открытый доступ

В общем доступе появились формы бланков, заполнив которые можно получить спецпропуск на визит к родственнику старше 65 лет в период самоизоляции. Их можно найти на сайте департамента соцзащиты Владимирской области. Там же размещен подробный алгоритм получения этих пропусков. Формы заявлений в данный момент размещаются и в официальных группах департамента в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Чтобы получить такой спецпропуск, нужно оставить данные о себе и близком родственнике, нуждающемся в помощи. Потребуются паспортные данные. Также в заявлении необходимо указать предпочтительный способ получения справки. Это может быть адрес электронной почты, мессенджеры Viber, WhatsApp, социальные сети.

На сайте ведомства сообщается, что заявление регистрируется в реестре в течение одного рабочего дня с даты подачи.

Ответ будет выслан в течение трех рабочих дней.

Основанием для отказа в выдаче справки может стать то, что данные в заявлении указаны не в полном объеме или они недостоверны. Ранее «Призыв» сообщал, что в режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии трех видов спецпропусков.

Ольга Ефремова

Фото: pxhere.com