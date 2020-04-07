Благовещение верующие отмечают дома из-за коронавируса

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Праздник в новых условиях
7 aпpeля — Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двeнaдцaти главных пpaздникoв у пpaвocлaвныx христиан и один из самых любимыx. В этот день верующие вспоминают вeликoe coбытие из жизни Бoгopoдицы, описанное в Евангелии. Деве Марии явился Аpxaнгeл Гaвpиил и возвестил благую весть о рождении ею Сына Божия. И ровно через девять месяцев, 7 января, родился Иисус Христос. Обычно этот день верующие встречали в церкви. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы.
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Молитвы в церквях и дома
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса. Священники при этом продолжат совершать богослужения, порядок которых меняться не будет.
В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета — именно этот оттенок является символом Богородицы. Кстати, церковные праздничные каноны, которые и теперь исполняются на Благовещение, были составлены еще в VIII веке.
Верующие могут смотреть онлайн-трансляции служб на телеканале «Союз» и в YouTube.
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Послабления Великого поста
Благовещение Пресвятой Богородицы в этом году выпадает на Великий день. По случаю праздника в этот день допускаются некоторые послабления.
— Для православных этот праздник ежегодно символизирует начало нашего спасения, — говорит Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии. — Весть о спасении людей, которую тысячелетиями ожидали, она стала исполняться. Архангел Гавриил рассказал Божьей Матери благую весть о том, что она станет Божией Матерью и придет в мир Господь. Всем верующим дома сегодня нужно прочитать акафист Божьей Матери. Потом сесть за стол вместе с родными близкими, поздравить друг друга, поесть рыбу, выпить вина. В этот праздник сегодня разрешается эта пища.
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Народные обычаи
В этот день многие семьи старались не ссориться и жить в мире и спокойствии, так как верили, что год пройдет так, как проведешь Благовещение. Нельзя было работать или заниматься домашним трудом. «Птица гнезда не вьет, девица косы не заплетает» — эта поговорка именно про Благовещение.
В этот день хорошо гадать, спрашивать — небо открыто. Поэтому если загадать в Благовещение желание, оно обязательно сбудется.
В Благовещение Пресвятой Богородицы ни в коем случае не занимают в долг и ничего не отдают из дома. В противном случае вы отдадите свое здоровье, благополучие и покой. В этот день на сковороде пережигают соль с молитвой — ее добавляют в еду от разных болезней.
Если накануне и в день праздника покупали новую одежду, то ни в коем случае её нельзя было в этот день примерять, иначе, согласно примете, она вещь быстро испортится и порвется. В Благовещенье также не рекомендуется делать что-либо с волосами.
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Погодные приметы
Если на Благовещение на крышах домов лежит снег, то лежать он будет до 6 мая — Егория.
Если этот день морозный, то несколько еще утренников будут холодными. Если же тепло — то много морозов ждет впереди.
Если не видите в праздник ласточек, то весна будет холодной.
Если на улице солнце — то ждите хорошего урожая пшеницы. Дождливо — хороший год для рыбалки, а осенью будет удачным грибной сезон.
Гроза в Благовещение предвещает теплое лето и хороший урожай орехов. А мороз — урожай огурцов.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: avatars.mds.yandex.net
Обсуждение 2
Посмотрела Благовещенскую службу в храме Христа спасителя. В оперу ходить не надо! Хор, солисты, актерская игра, декорации… Всё на высшем уровне! Большой театр нервно курит в сторонке!
А я сегодня, когда оно открыла. слышала перезвон колоколов… Как-то особенно они в эти дни звучат