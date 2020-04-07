Благовещение верующие отмечают дома из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса. Священники при этом продолжат совершать богослужения, порядок которых меняться не будет.

В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета — именно этот оттенок является символом Богородицы. Кстати, церковные праздничные каноны, которые и теперь исполняются на Благовещение, были составлены еще в VIII веке.

Верующие могут смотреть онлайн-трансляции служб на телеканале «Союз» и в YouTube.