Библиотеки в пандемию «лечат» бумажные книги, а электронные выдают бесплатно

Со всех сторон мы слышим опасное «коронавирус»: телевидение, радио, социальные сети. Сотни блогеров приготовили свои чек-листы с полезными занятиями на период самоизоляции, списком фильмов и, конечно же, книг, времени на чтение которых у многих теперь предостаточно. В силу закрытых библиотек печатные версии, которые так манят заядлых читателей шорохом страниц, отступают под натиском своих электронных товарищей. Да, это не так романтично, зато стерильно и безопасно. А то непонятно, где и у кого «на руках» были библиотечные издания. На тех самых руках, извините, бактерии, инфекция, а дальше, по степени градации, коронавирус!

Так ли это? «Призыв» поговорил с директором Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (ВОБДМ) Татьяной Сдобниковой:

— До 30 марта наши сотрудники работали в библиотеке: обеспыливали и расставляли фонд, а 3 апреля в корпусах прошла плановая дезинфекционная обработка помещений, ее повторят перед выходом на работу. Сданные книги будут отправлены на 2-недельный карантин: их поместят в коробки и изолируют в специальном помещении, а затем обработают. Возможно, по этому вопросу будут даны специальные распоряжения, разработанные специалистами. Их мы и будем выполнять.

Выходит, что владимирскому читателю бояться нечего: книжки будут «лечиться» по специальным правилам, а все наши тревоги — лишь в собственной голове.

— Все меры, которые принимаются в нашей стране по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на мой взгляд, необходимы. Мы исполняем все предписания и рекомендации по санитарной обработке и дезинфекции, — отмечает Татьяна Сдобникова.

Пока что библиотека закрыта для посетителей до 30 апреля, а все любители книг либо бороздят ряды домашней библиотеки, либо скупают книжки на «ЛитРесе», злясь на очередной ознакомительный фрагмент. И здесь директор рассказывает нам, еще непросвещенным, что сейчас у библиотеки очень много предложений для своих читателей.

К примеру, можно читать книжки с того самого «ЛитРеса», да и с других информационных ресурсов, бесплатно. Это же относится и к таким системам, как Национальная электронная детская библиотека, Университетская библиотека онлайн.

— Когда я прочитаю свою подборку бумажных книг, то обращусь в «ЛитРес», ведь я тоже читатель ВОБДМ. И у меня есть бесплатный доступ к электронной библиотеке, — рассказывает директор.

«Призыв» решил узнать, как же именно получить книгу бесплатно, и скачал файл-инструкцию с официального сайта ВОБДМ:

Есть еще один способ: можно просто написать на электронный адрес отдела информационных ресурсов oer@detmobib.ru, назвав номер своего читательского билета. Написали – ждем открытого доступа (и потираем пальчики в предвкушении новых книжек, пусть и электронных).

Помимо этого, в режиме дистанционной работы активно практикуется «Виртуальная справка»: библиографы подбирают книжки по запросу читателей. Нужно только заполнить специальную форму вот тут . Даже на самые сложные запросы справочного характера тоже можно получить ответ в течение 3 рабочих дней.

То, что корпуса библиотеки перестали обслуживать читателей очно, еще не означает, что вся деятельность сотрудников прекратилась: записано множество интересных видео для социальных сетей и youtube-канала, проходят тренинги в прямом эфире «ВКонтакте», на странице в Инстаграме сотрудники отдела молодежного чтения рассказывают об авторах и их произведениях.

На вопрос о том, не будут ли бояться владимирцы прийти в библиотеку после завершения режима самоизоляции, Татьяна Сдобникова отвечает:

— Конечно же, лучше в данном случае ответит психолог. Считаю, что режим обязательной самоизоляции будет отменен тогда, когда станет безопасно выходить из дома и посещать массовые мероприятия, а значит, бояться будет нечего. Наши читатели уже скучают по библиотеке, думаю, что не побоятся прийти. А мы подготовимся к яркой встрече.

Будем надеяться, что так оно и будет, а пока что находим плюсы в сложившейся ситуации: коронавирус подарил нам возможность не платить за желаемые книги.

Ксения Пискунова

Фото Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи