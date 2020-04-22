«Библионочь-2020» пройдет при любой погоде

Областные и городские библиотеки Владимира присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2020». В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в онлайн-режиме из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. 25 апреля в 16.00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый желающий. Для этого прочитайте и запишите на видео отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника. Длительность ролика — не больше 1 минуты, а текст — не меньше 75 слов. В комментарии к видео расскажите историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и занимает свое почетное место в семейной библиотеке. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные и запоминающиеся видео окажутся на странице акции. Все владимирцы могут присоединиться к акции и прочесть самые трогательные строчки о войне!

Сотрудники Центральной библиотеки города Владимира поделятся своим прочтением произведений и воспоминаний о Великой Победе (0+) на своей страничке «ВКонтакте» 25 апреля с 16.00.

Владимирская областная научная библиотека в «Фейсбуке», «ВКонтакте» «Одноклассниках» 25 апреля в 16.00 присоединится к онлайн-марафону #75словПобеды и покажет видеоролик — участник всероссийской акции (0+). В 16.30 «распахнет» свои двери онлайн-гостиная «Александр Сергеевич, разрешите представиться» (0+), посвященная памяти А.С. Пушкина. Видеопрограмма «Листая страницы Библионочи» (0+) начнется в 20.00.

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи на своем сайте и в своей группе «ВКонтакте» с 18.00 окунется в «Библиосумерки» (6+), под покровом которых пройдут мастер-классы, чтение книг и стихов, обзоры книг. В 20.00 состоится открытие виртуальной выставки и начнутся выступления поэтов и музыкантов для тех, кому уже 16 и больше.

Татьяна Лысова

Фото: biblionight.culture.ru