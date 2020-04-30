Беременная женщина с коронавирусом госпитализирована в инфекционный госпиталь

Беременную женщину с диагнозом коронавирус будут лечить в инфекционном госпитале, созданном на базе городской больницы № 6. Как стало известно «Призыву» из собственных источников, речь идет о жительнице Судогодского района. Изначально пациентка поступила в родильный дом № 2 с признаками респираторной инфекции. Медикам удалось организовать экспресс-тестирование и вовремя выявить опасную болезнь. Так как учреждение родовспоможения не ориентировано для работы с коронавирусными пациентами, женщину перевезли в Юрьевец. Контакта с беременными женщинами, которые сейчас находятся в роддоме № 2, удалось избежать.

По нашей информации, будущая мама находится на 35-й неделе беременности. Если болезнь пройдет без осложнений, то к родам пациентка должна выздороветь. При этом принимать рожениц, у которых подтвержден COVID-19, должны специалисты инфекционного госпиталя. Он сейчас перестраивается на базе хирургического комплекса ОКБ. Для беременных женщин приготовили десять палат. В здании есть родовая комната и чистая зона для появившихся на свет малышей. В круглосуточном режиме за женщинами и их детьми должны наблюдать опытные врачи и акушеры. Одно «но»: госпиталь до сих пор не начал принимать пациентов. Хотя сдать объект планировали 28 апреля.

То, что в области есть беременная женщина с подтвержденным диагнозом коронавирус подтвердил сегодня и первый вице-губернатор Владимирской области. Он выступил на заседании Законодательного Собрания по видеосвязи. По словам Сергея Шевченко, в регионе утвержден временный порядок оказания помощи беременным женщинам и роженицам в период пандемии.

— Во Владимирской области обследованы 47 беременных женщин. Из них по контакту — 8 женщин. С повышенной температурой тела, ОРВИ и бронхитом — 39 женщин. На 29 апреля лабораторно подтвержден один случай. Амбулаторное лечение проходят 23 женщины. Стационарное — 24, — отметил чиновник.

Во Владимирской области обследованы 47 беременных женщин.

Что касается родильного дома № 2, то сейчас он работает только для беременных с ОРВИ и гриппом. В настоящий момент в нем 21 пациентка. Для сравнения, до этого в месяц учреждение родовспоможения принимало больше сотни женщин, которые выбирали прославленный роддом для появления на свет своих малышей.

Многие до сих пор не понимают, почему именно второй родильный дом выбрали в качестве обсервации для женщин с клиническими симптомами. По нашей информации, власти не решились переквалифицировать областной перинатальный центр, потому что в нем есть уникальное отделение для выхаживания недоношенных детей. И это понятно. А вот акушерский корпус областной клинической больницы устоял благодаря отделению патологии, где находятся женщины с экстрагенитальными проблемами.

Но вот что интересно. Еще в сентябре прошлого года беременным женщинам пришлось активно выступать против закрытия этого отделения. Власти планировали переводить пациентов, которые лежат в патологии с проблемами сердца, в кардиологию. А если у будущей мамы проблемы с почками, её должны осматривать специалисты урологического отделения. Тогда это назвали оптимизацией. А сейчас вдруг вспомнили про уникальные технологии и врачей, которые помогают беременным женщинам в областной клинической больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область снова дала значительный прирост по числу инфицированных.

Полина Тарбеева

Фото: svidok.info