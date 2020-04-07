«Белый дом» определил порядок работы автомоек и автосервисов

На этой неделе свои двери для клиентов вновь открыли автосервисы и автомойки. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17 марта № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на сайте правовой информации. При этом организации должны соблюдать ряд мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации. Итак, требования:

нанесение разметки для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;

нахождение персонала и посетителей в средствах индивидуальной защиты;

обеспечение наличия кожных антисептиков, ультрафиолетовых облучателей;

проветривание помещений каждый 2 часа;

ведение графика уборки.

Автосервисы и автомойки обязаны соблюдать ряд мер для профилактики коронавируса.

Перечень этих мер содержится в распоряжении департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области № 29 от 06.04.2020. Документ размещен на сайте департамента.

Ранее «Призыв» сообщал, что накануне были внесены изменения в список товаров первой необходимости. Его дополнили несколькими пунктами, среди которых и автозапчасти. Т.е. магазины, торгующие ими, также могут работать.

Елена Пляскина

Фото: auto-experts.nl