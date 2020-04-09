«Белый дом» официально разрешил ездить в гипермаркеты и торговые центры

В указ губернатора внесены изменения

Жителям Владимирской области разрешили посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома, работа которых не ограничена. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Подобная мера распространилась и на другие регионы России.

Главное условие: граждане должны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метра.

Ранее предоставить людям право посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не располагаются рядом с местом проживания, рекомендовал Минпромторг РФ. В министерстве пояснили, что это позволит снизить концентрацию людей в маленьких магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым точкам.

О предприятиях, которые имеют право осуществлять свою деятельность в период пандемии коронавируса, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Олег Вещий:
    09.04.2020 в 13:38

    В глобусе сейчас человек на человеке, 1.5 метра точно не соблюдается и не будет такого, никогда!

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  • Полина Тарбеева:
    09.04.2020 в 13:55

    я лучше около дома в магазин схожу. Мои знакомые из Глобуса говорят. что у них сейчас как перед Новым годом… людей полно

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