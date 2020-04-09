«Белый дом» официально разрешил ездить в гипермаркеты и торговые центры

Жителям Владимирской области разрешили посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома, работа которых не ограничена. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Подобная мера распространилась и на другие регионы России.

Главное условие: граждане должны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метра.

Ранее предоставить людям право посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не располагаются рядом с местом проживания, рекомендовал Минпромторг РФ. В министерстве пояснили, что это позволит снизить концентрацию людей в маленьких магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым точкам.

О предприятиях, которые имеют право осуществлять свою деятельность в период пандемии коронавируса, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»