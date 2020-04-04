«Белый дом» грозит штрафами за нарушение режима самоизоляции

На официальном сайте администрации Владимирской области появилась информация о наказании за нарушение обязательного режима самоизоляции. Приводится статья № 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП, введенная Федеральным законом от 1 апреля 2020 года №99-ФЗ. Согласно ей, нарушитель может отделать предупреждением, а может попасть на штраф. Размеры штрафов разные. Для физических лиц они составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Приводим полный текст этой статьи, опубликованной на сайте «КонсультантПлюс»:

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Право выписать штраф имеют не только силовики, сообщает «Белый дом».

Перечень тех, кто вправе составлять протоколы об административных правонарушениях при невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, утвердил губернатор области Владимир Сипягин. Соответствующими полномочиями наделены представители руководства и ряд специалистов департаментов лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, государственных инспекций административно-технического надзора, по охране и использованию животного мира, государственной жилищной инспекции и инспекции государственного строительного надзора.

Кроме того, протоколы имеют права составлять должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень должностных лиц утверждается правительством России.

Перемещаться по территории региона в условиях всеобщего режима самоизоляции можно только тем, кто вынужден добираться до места работы и обратно. Также это право распространяется на волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, и граждан, следующих к близким родственникам для оказания помощи в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости. При этом каждый из них должен иметь при себе спецпропуск.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов начали патрулировать улицы Владимира. Останавливают всех пешеходов и автомобилистов, узнают цель выхода на улицу.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»