Банки не спешат с отсрочками платежей по кредитам

Финансовые организации ждут инструкций от Центробанка

Владимирские предприниматели, вынужденные простаивать из-за введенного на территории Владимирской области режима повышенной готовности, предприняли несколько попыток получить отсрочку по действующим кредитам. Во всех случаях не сработало. Либо банки не принимают, а дистанционно такой вопрос решить не могут, либо отказывают, потому что нет веских оснований.

Все ждут команды сверху. Рекомендации от губернаторов ни банки, ни биржи слушать не хотят. Попытались оформить кредит беспроцентный на зарплаты. И тут отказали. Так и мы добьемся, что 90% малого бизнеса обанкротится, — рассуждают предприниматели. — Если прямо сейчас уволишь людей, то высока вероятность попасть еще и под уголовное разбирательство от государства. Те, кто был ИП (а таких большинство), теперь рискуют еще и своими личными квартирами, машинами. Ведь ИП несет личную ответственность по долгам.

Финансовые организации заявляют, что ждут инструкций от Центробанка.

Вот такой ответ получил из банка: «Мы внимательно следим за ситуацией и думаем, как можем помочь нашим клиентам. Центральный Банк рекомендовал реструктурировать долг и не назначать пени и штрафы по кредитам тем клиентам, у которых официально подтверждена коронавирусная инфекция. В иных ситуациях у нас не предусмотрена отсрочка текущего платежа, но мы уже готовим изменения на фоне принятых президентом решений и ждем инструкций от Центрального Банка. Пока советуем вам стараться выполнять обязательства по договору, чтобы не допустить попадания в просрочку и начисления штрафов», — поделились с «Призывом» предприниматели.

Бизнес в сфере досуга, туризма, красоты и общественного питания особенно нуждается в отсрочках по кредитам. Индивидуальный предприниматель Людмила, например, попыталась отсрочить ипотеку, так как только выплатила зарплату своим сотрудникам. Тщетно.

Банку нужна справка из ПФР, а ПФР не знает, какую справку надо. Нет списка, какие финансовые документы требуются и кто их должен составлять, — рассказывает Людмила.

В разговоре с предпринимателями мы столкнулись с тем, что никто не хочет указать свои имена и названия компаний. Все боятся, что после того, как регион выйдет из режима повышенной готовности, администрация будет «карать» особо разговорчивых проверками. А перспектива заработать штрафы, когда и зарплаты нечем платить, кажется ужасающей.

Ранее «Призыв» публиковал данные, кому положены кредитные каникулы. Но пока эти правила в реальности работают не так, как должны.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

 

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