Банки не спешат с отсрочками платежей по кредитам

Владимирские предприниматели, вынужденные простаивать из-за введенного на территории Владимирской области режима повышенной готовности, предприняли несколько попыток получить отсрочку по действующим кредитам. Во всех случаях не сработало. Либо банки не принимают, а дистанционно такой вопрос решить не могут, либо отказывают, потому что нет веских оснований.

— Все ждут команды сверху. Рекомендации от губернаторов ни банки, ни биржи слушать не хотят. Попытались оформить кредит беспроцентный на зарплаты. И тут отказали. Так и мы добьемся, что 90% малого бизнеса обанкротится, — рассуждают предприниматели. — Если прямо сейчас уволишь людей, то высока вероятность попасть еще и под уголовное разбирательство от государства. Те, кто был ИП (а таких большинство), теперь рискуют еще и своими личными квартирами, машинами. Ведь ИП несет личную ответственность по долгам.

Финансовые организации заявляют, что ждут инструкций от Центробанка.

— Вот такой ответ получил из банка: «Мы внимательно следим за ситуацией и думаем, как можем помочь нашим клиентам. Центральный Банк рекомендовал реструктурировать долг и не назначать пени и штрафы по кредитам тем клиентам, у которых официально подтверждена коронавирусная инфекция. В иных ситуациях у нас не предусмотрена отсрочка текущего платежа, но мы уже готовим изменения на фоне принятых президентом решений и ждем инструкций от Центрального Банка. Пока советуем вам стараться выполнять обязательства по договору, чтобы не допустить попадания в просрочку и начисления штрафов», — поделились с «Призывом» предприниматели.

Бизнес в сфере досуга, туризма, красоты и общественного питания особенно нуждается в отсрочках по кредитам. Индивидуальный предприниматель Людмила, например, попыталась отсрочить ипотеку, так как только выплатила зарплату своим сотрудникам. Тщетно.

— Банку нужна справка из ПФР, а ПФР не знает, какую справку надо. Нет списка, какие финансовые документы требуются и кто их должен составлять, — рассказывает Людмила.

В разговоре с предпринимателями мы столкнулись с тем, что никто не хочет указать свои имена и названия компаний. Все боятся, что после того, как регион выйдет из режима повышенной готовности, администрация будет «карать» особо разговорчивых проверками. А перспектива заработать штрафы, когда и зарплаты нечем платить, кажется ужасающей.

Ранее «Призыв» публиковал данные, кому положены кредитные каникулы. Но пока эти правила в реальности работают не так, как должны.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»