Автозапчасти, табак и газеты вновь оказались в списке товаров первой необходимости

Во Владимирской области расширили региональный перечень товаров первой необходимости, которыми можно торговать в период пандемии COVID-19. По итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу, который состоялся в минувшую пятницу, список непродовольственных товаров первой необходимости был увеличен на 9 пунктов. Дополнения в список опубликованы на сайте «Белого дома». В него вошли:

— средства индивидуальной защиты;

— медизделия и дезсредства;

— товары для предупреждения и тушения пожаров;

— похоронные принадлежности;

— линзы, очки и их части;

— товары, сопутствующие товародвижению (упаковки, кассовые ленты и т.п.);

— автозапчасти, включая ГСМ, шины и т.п.;

— табачная продукция;

— печатные издания.

Этот список непродовольственных товаров дополняет уже утверждённый 27 марта правительством России документ. Перечень включает следующие товары: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие; мыло туалетное; мыло хозяйственное; паста зубная; щётка зубная; бумага туалетная; гигиенические прокладки; стиральный порошок; подгузники детские; спички, коробок; свечи; пеленка для новорождённого; шампунь детский; крем от опрелостей детский; бутылочка для кормления; соска-пустышка; бензин автомобильный; дизельное топливо; сжиженный природный газ; зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Всего в списке 23 позиции.

Непродовольственные товары первой необходимости утвердили в рамках указа президента о нерабочей неделе. Организации, которые обеспечивают ими население, продолжают трудиться, несмотря на режим самоизоляции. В документе указано, что региональные власти имеют право его изменять, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области продлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом до 30 апреля.

Ольга Ефремова

Фото: snapperbuzz.com