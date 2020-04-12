Автосалонам и обрабатывающим производствам разрешили работать

Во Владимирской области расширен перечень организаций, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер. Список увеличился на два пункта. Осуществлять свою деятельность теперь могут организации и индивидуальные предприниматели региона, работающие в сфере обрабатывающих производствах. Также в список попали торговцы автомобилями, произведенными в России.

Перечень предприятий, которым дали «добро» на работу в нерабочие дни, установленные президентом, приведён в губернаторском указе № 77 от 5 апреля 2020 года «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом президента РФ от 02.04.2020 № 239».

Документ размещен на портале правовой информации.

Изначально документ состоял из 42 направлений в различных отраслях экономики. Затем из списка исключили организации и ИП, оказывающие бытовые услуги. Подождать окончания режима повышенной готовности предложили и реставраторам. Вместе с тем в уточненный перечень добавили организации с непрерывно действующими или опасными производствами, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам.

Ранее «Призыв» сообщал, что получившим право на продолжение своей деятельности необходимо соблюсти ряд требований. Они касаются санитарной безопасности.

Ольга Ефремова

Фото: euro-glush.ru