Авиабомбу времен войны обезвредят на трассе М-7

Сегодня на 115-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе деревни Новое Аннино Петушинского района временно приостановят движение. До 13.40 на этом участке специальные службы будут выполнять мероприятия по обезвреживанию авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Снаряд был обнаружен сегодня утром в районе примыкания к трассе на 114-м километре при производстве земляных работ. Дорожники сразу же вызвали полицию и МЧС.

Место находки было оцеплено, угрозы для безопасности движения нет

— Информация о перекрытии будет транслироваться по 15-му радиоканалу и выведена на табло переменной информации. Возможный маршрут объезда: Ставрово — Кольчугино – Киржач — Покров, — уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Ранее «Призыв» сообщал, что жители Киржачского района столкнулись с опасной находкой. Под мостом близ деревни Мележи был обнаружен предмет, напоминающий мину.

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По оперативным данным, подрыв снаряда произошел в лесу в 12.58. Движение полностью восстановлено в 13.11.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»