Апрельские проездные продлили на май

Единые проездные билеты, купленные владимирцами на апрель, будут действовать и в мае. Такое решение приняла администрация города. Сити-менеджер Андрей Шохин внес соответствующие коррективы в приказ о режиме повышенной готовности. Это сделано для тех граждан, кто соблюдал режим самоизоляции и не пользовался общественным транспортом. Речь идёт о пользователях едиными социальными проездными за 455 рублей и обычными проездными за 1500 рублей.

Заморозят деньги пассажиров, которые в апреле сидели дома.

Расчётами займется компания «Владикард», которая обслуживает безналичную систему оплаты проезда, оформляет пластиковые карты и электронные кошельки пассажиров.

— Жителям, чтобы получить данную услугу, не нужно идти в офис компании «Владикард» и не нужно писать никаких заявлений. Всё будет сделано автоматически, — сообщает мэрия.

При этом перевозчики не получат никаких компенсаций за заморозку проездных. Бюджетную дотацию в городе получает только одна компания – это «Владимирпассажиртранс», где 100% акций принадлежит администрации. Да и то финансовая помощь троллейбусному парку с каждым годом сокращается.

Если городской транспорт ещё остается на плаву, то пригородные маршруты отменяются один за другим. Как «Призыв» сообщал ранее, перевозчики, не дождавшись дотаций от региональных властей, встали на прикол.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»