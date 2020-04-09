Антирекорд по новым случаям коронавируса установлен во Владимирской области

Владимирская область ставит антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 24 человек. Самая сложная обстановка в Муроме. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в округе сразу десять человек получили положительные результаты анализа. Еще пять человек заболели в Коврове, два в Кольчугино. По одному случаю в Петушках, Гусь-Хрустальном, Александрове, Судогде, Юрьве-Польском и Собинке. Неожиданно в списке территорий с коронавирусом оказался и закрытый город Радужный. Диагноз там подтвержден у одного человека.

Таким образом, на данный момент COVID-19 затронул большинство районов Владимирской области.

В общей сложности в списке заболевших 38 человек. Один из них скончался. Этот 48-летний житель Коврова, у которого была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.

— Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания: 2 случая в г. Владимире, 5 случаев в г. Петушки, 9 — в Коврове, 11 — в округе Муром, 2 — в Александрове, 2 — в Юрьеве-Польском, 3 — в Кольчугино, 1 — в Гусь-Хрустальном, 1 — в Судогоде, 1 — в Собинке, 1 — в Радужном. Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, все больше случаев заражения контактные. Именно поэтому так важно нарушить социальные связи и оставаться дома. Тем более что теперь разрешили самоизолироваться на даче и в деревне. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Scanpix/TASS