Антирекорд по новым случаям коронавируса установлен во Владимирской области

Владимирская область ставит антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 24 человек. Самая сложная обстановка в Муроме. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в округе сразу десять человек получили положительные результаты анализа. Еще пять человек заболели в Коврове, два в Кольчугино. По одному случаю в Петушках, Гусь-Хрустальном, Александрове, Судогде, Юрьве-Польском и Собинке. Неожиданно в списке территорий с коронавирусом оказался и закрытый город Радужный. Диагноз там подтвержден у одного человека.
Таким образом, на данный момент COVID-19 затронул большинство районов Владимирской области.
В общей сложности в списке заболевших 38 человек. Один из них скончался. Этот 48-летний житель Коврова, у которого была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом.
— Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания: 2 случая в г. Владимире, 5 случаев в г. Петушки, 9 — в Коврове, 11 — в округе Муром, 2 — в Александрове, 2 — в Юрьеве-Польском, 3 — в Кольчугино, 1 — в Гусь-Хрустальном, 1 — в Судогоде, 1 — в Собинке, 1 — в Радужном. Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По словам специалистов, все больше случаев заражения контактные. Именно поэтому так важно нарушить социальные связи и оставаться дома. Тем более что теперь разрешили самоизолироваться на даче и в деревне. Об этом «Призыв» сообщал здесь.
Полина Тарбеева
Фото: Scanpix/TASS
Обсуждение 2
это должно вызывать тревогу для тех, кто совсем уж забыл о режиме самоизоляции.
Выглянуло солнышко и все побежали гулять сразу. Вот Вам и результат. Как не выгляну в окно мамочки гуляют с детьми. Ладно о себе не думают, так и детей опасности подвергают. Кто говорит ребёнку скучно дома, так уделите ему время, а не как всегда…