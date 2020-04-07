Анатолий Щукин: я оперировал Павла Буре

Сам Анатолий Щукин в шутку скажет: я могу не вспомнить человека в лицо, шрам расскажет мне о нем куда больше. Через руки известного на всю страну врача спортивной медицины прошли чемпионы мира и Олимпийских игр. Он оперировал Павла Буре, когда тому было всего 18 лет. Это потом хоккеист уедет в Канаду и станет русской ракетой. А ведь всего этого могло и не быть, если бы не руки Анатолия Щукина. Сейчас уникальный травматолог-ортопед принимает во Владимире. Кто-то верно подметит, что он стал земским доктором. А для него решение оставить шумную Москву стало глотком свежего воздуха. Он везде был и все видел. Выводил на старт олимпийскую сборную страны по биатлону.

Сегодня на прием к одному из лучших специалистов могут попасть жители Владимирской области: мальчишка, который играет в футбол, или мужчина, для которого спорт — это образ жизни. Для доктора разницы, кому помогать, нет. В профессии он живет. И совсем нечасто достает свой памятный альбом, где среди прочих есть автограф известного космонавта Геннадия Стрекалова. Чем Анатолий Щукин ему помог, узнаете из очередного выпуска программы «Наши люди». Во Всемирный день здоровья мы расскажем историю одного доктора.

Подготовили Полина Тарбеева и Петр Соколов

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