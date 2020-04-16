Алкомаркеты чихают на постановление губернатора

Алкомаркеты сбывают горячительное в ночное время, и постановление губернатора № 228 о продаже алкоголя лишь с 10 до 19 часов им не указ. Раньше «наливайки» не соблюдали ограничения по торговле вина и водки, прикрываясь статусом мини-баров. Мол, мы не магазины, а предприятия общепита. Сейчас работа большинства организаций общественного питания под запретом, но точкам круглосуточного до этого и дела никакого нет. Они торгуют, и вчера к ним под ночным небом наблюдались даже очереди. Ни о каком соблюдении дистанции между теми, кто в стоял в этих очередях, говорить не приходится.

Борьбу «наливайкам» объявили в середине прошлого года. Но они живы по сей день.

По указу губернатора от 27 марта 2020 года № 53 временно приостановлена работа организаций общепита. Исключения составляют только те, что функционируют при предприятиях и кормят их сотрудников, а также отпускающие готовые блюда на вынос. Алкомаркеты горячее трудящимся не подают, а вот горячительное на вынос — это да, это сколько угодно. Бутылки (видимо, и являющие собой «готовые блюда») реализуются через имитацию окна. У этих окон после 19 часов людно. Раньше публика льнула к прилавку после 21 часа, но благодаря постановлению главы региона конкуренты в лице магазинов теперь «отваливаются» на пару часов раньше.

— Как только закрываются магазины, у нас тут начинается «концерт», — рассказывают жители улицы 9 Января во Владимире. – К магазину подъезжают такси и просто машины, сигналят, врубают музыку на всю мощь, подтягиваются любители спиртного, вчера даже с детьми в очереди стояли. Шум, гам, всю ночь «гуляние». Эта точка работает уже несколько лет, и ничто её не останавливает — ни прежние запреты, ни нынешние.

Власти в борьбе с «наливайками» поиграли мускулами в середине прошлого года. В сентябре 2019-го профильный комитет Госдумы РФ одобрил законопроект по ограничению продажи спиртного в кафе и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Буквально на днях этот документ, прошедший доработку, был подготовлен ко второму чтению. Пока его не приняли, у местных властей почти нет законодательных рычагов изгнания алкомаркетов. Но и с принятием закона те не исчезнут окончательно, поскольку много заведений, торгующих спиртным 24 часа в сутки, обосновались не в жилых домах, а в отдельно стоящих зданиях. И порой хрен редьки не слаще: жители прилегающих многоэтажек точно так же страдают от ночного шума выпивох, как если бы «чипок» квартировался непосредственно в их доме. А сейчас к ночному шуму добавились ещё и опасения, связанные с коронавирусом: завсегдатаи ночных магазинов, как правило, чихать хотели на требования безопасности.

В декабре прошлого года, правда, директор регионального департамента предпринимательства Тимур Рамазанов сообщил о том, что «Белый дом» остановил выдачу лицензий на открытие новых алкомаркетов. Но в области хватает и тех, что уже работают.

Тимур Рамазанов, директор департамента предпринимательства администрации Владимирской области:

Мы продолжаем бороться в том же ключе, что я и объявлял. Два года назад контроль и ограничительные меры за деятельностью этих предприятий общественного питания был убран из полномочий муниципалитетов. Поэтому мы столкнулись с тем, что недобросовестные предприниматели начали открывать так называемые алкомаркеты под видом предприятий общественного питания.

Мы неоднократно писали письма в соответствующие федеральные органы, в Заксобрание о том, чтобы этот контроль вернулся. Сейчас закон на рассмотрении в Госдуме. Я думаю, что на высшем уровне этот вопрос будет решен. А мы продолжаем в штатном режиме бороться с этими организациями. Отвечаем на письма с жалобами, выезжаем на проверку. Привлекаем с собой и прокуратуру. Борьбу ведем. Спокойно они не живут!

Видимо, указания региональной власти не очень-то пугают владельцев алкомаркетов. А может, они считают, что в любом законе и в любых условиях всегда найдётся лазейка. Например, в Ижевске некоторые круглосуточные «наливайки» переквалифицировались в магазины товаров первой необходимости, слегка расширив ассортимент. Местные власти, правда, напустили на такие заведения проверки, но кто знает, что ещё могут замутить работники алкогольного прилавка.

Николай Лившиц

Фото и видео «Призыва» и belsat.eu