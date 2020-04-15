Александр Рогов переодел пацанку из Суздаля 

Выпуск шоу «Рогов в городе», в котором известный стилист Александров Рогов подбирает яркий образ для жительницы Суздаля, можно будет посмотреть на телеканале СТС уже 19 апреля в 09.00. Известно, что героиня программы — 24-летняя Галина Фомина. Девушка замужем и воспитывает ребёнка. Она успела поработать моделью, организатором мероприятий и барменом.

О том, что в Суздале проходили съемки популярного шоу, было известно еще в марте. Сейчас пресс-служба телеканала рассказала некоторые детали. Оказалось, что стилист Александр Рогов помог нашей землячке стать женственнее. Дело в том, что девушка чувствует себя совершенно некомфортно в платьях.

Сейчас Галина носит короткую стрижку, ярко-красный цвет волос, пирсинг и не вылезает из спортивной одежды и кроссовок. По словам героини, её отец хотел сына, поэтому воспитывал дочь, как мальчика.

Поработав с Галиной, Александр Рогов помог ей преобразиться.

— Наше шоу для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны, — уточнил ведущий и креативный продюсер шоу Александр Рогов.

Накануне приезда известного стилиста девушки проходят кастинг, но только одной героине посчастливится попасть в его руки. Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогают местные бьюти-специалисты, которых лично выбрал Александр Рогов.

Ранее «Призыв» сообщал, что создатели сериалов «Ольга» и «Физрук» сняли комедию в Суздале.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой телеканала