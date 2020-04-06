Александр Герцен во Владимире: где жил и куда ходил?

6 апреля 1812 года родился писатель, мыслитель и публицист Александр Иванович Герцен. В его жизни город Владимир сыграл особую роль. 25-летний молодой человек приехал сюда в январе 1838 года как политический ссыльный и прожил здесь до второй половины марта 1840 года. Годы, проведённые во Владимире, Александр Иванович назвал впоследствии самыми лучшими в своей жизни, потому что «тогда всё дышало надеждой, всё рвалось вперёд». Нашему городу он посвятил особенно волнующие, поэтические страницы в своей книге «Былое и думы». Во Владимире крепли его творческие силы, расширялись и накапливались жизненные наблюдения, намечались замыслы будущих творений. И сам Герцен оставил в нашем городе память о себе. Давайте с помощью этого теста пройдемся по местам города Владимира, так или иначе связанным с этим выдающимся человеком.
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