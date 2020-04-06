Александр Герцен во Владимире: где жил и куда ходил?

6 апреля 1812 года родился писатель, мыслитель и публицист Александр Иванович Герцен. В его жизни город Владимир сыграл особую роль. 25-летний молодой человек приехал сюда в январе 1838 года как политический ссыльный и прожил здесь до второй половины марта 1840 года. Годы, проведённые во Владимире, Александр Иванович назвал впоследствии самыми лучшими в своей жизни, потому что «тогда всё дышало надеждой, всё рвалось вперёд». Нашему городу он посвятил особенно волнующие, поэтические страницы в своей книге «Былое и думы». Во Владимире крепли его творческие силы, расширялись и накапливались жизненные наблюдения, намечались замыслы будущих творений. И сам Герцен оставил в нашем городе память о себе. Давайте с помощью этого теста пройдемся по местам города Владимира, так или иначе связанным с этим выдающимся человеком.

Где стояла гостиница, в которой остановился Герцен, приехав во Владимир? На Спасском холме У Георгиевской церкви В самом начале улицы Царицынской (ныне ул. Гагарина) Правильно! Неправильно! - Около какого памятника белокаменного зодчества стоял дом титулярного советника Никиты Адоева, где снял квартиру Герцен? Золотые ворота Успенский собор Дмитриевский собор Правильно! Неправильно! - Что находилось в соседнем здании, куда частенько захаживал Герцен? Банк Почта Библиотека Правильно! Неправильно! - Где располагалась редакция «Владимирских губернских ведомостей», в которых Герцен работал редактором неофициальной части газеты? В губернской управе В здании Дворянского собрания В Присутственных местах, больше известных как Палаты Правильно! Неправильно! - Какому учебному заведению Герцен подарил прибор, который определяет количество водорода, содержащегося в воздухе? Реальное училище Мужская гимназия Духовная семинария Правильно! Неправильно! - В какой церкви, исчезнувшей в советское время, венчался Герцен со своей невестой Натальей Захарьиной? Казанской Ильинской Сретенской Правильно! Неправильно! - Как раньше называлась улица Герцена, ставшая временным приютом Наталье Захарьиной перед венчанием с Герценом? Нагорная Подгорная Большая Ильинская Правильно! Неправильно! - Как сейчас называется улица, где находилась усадьба княгини Долгоруковой, в которой молодая чета Герценов проживала летом 1838 года? Суздальская Луначарского Михайловская Правильно! Неправильно! - Где стоял доме Апрянина, где семья Герцена жила с мая по август 1839 года, если известно, что располагался он на окраине города, близ Ивановского моста? В конце Ерофеевского спуска На месте гостиницы «Владимир» В конце Царицынской улицы (ныне ул. Гагарина) Правильно! Неправильно! - Что сейчас находится на месте дома артиллерийского поручика Ивана Рогозина на Дворянской улице, где Герцены жили последние полгода перед отъездом из Владимира? Жилой дом № 13 Универмаг «Валентина» Вход на стадион «Торпедо» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Александр Герцен во Владимире: где он жил и куда ходил? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook