Администрация области напечатала образцы справок для работающих владимирцев

Губернатор области подписал распоряжение № 241-р, прописывающее механизм реализации его же более раннего Указа «О введении режима повышенной готовности». Самое важное, непосредственно касающееся всех работников региона, не ушедших на коронавирусные «каникулы», — это утверждённая форма справок, дающих возможность следовать к месту или от места работы. Кроме того, есть образцы справки волонтёра, помогающего людям, находящимся в трудной ситуации, и справки того, кто доставляет продукты и иные нужные вещи престарелым родственникам.

Распоряжение №241-р было подписано 1 апреля нынешнего года.

После введения в середине марта режима повышенной готовности, а затем, в последний день месяца, режима полной самоизоляции, у работников и руководителей предприятий, продолжающих свою деятельность, возникла масса проблем и вопросов: как обеспечить беспрепятственный проход сотрудников к месту и от места работы. Требовались справки, но формы не было и неясно было, кому подавать документы. Возможно, нынешний документ снимет хотя бы часть вопросов. «Призыв» предлагает полный текст распоряжения губернатора и прилагаемые к нему образцы заявлений.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области начали применять санкции за нарушение обязательного режима самоизоляции. По статье № 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП, введенной Федеральным законом от 1 апреля 2020 года №99-ФЗ нарушитель может отделаться предупреждением, а может попасть на штраф. Размеры штрафов разные. Для физических лиц они составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Михаил Майоров

Фото: openmedia.io