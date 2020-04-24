80-летнего мужчину поместили в больницу после звонка в Роспотребнадзор

Жительница Владимира Оксана Шувалова утверждает, что её 80-летнему отчиму, который проживает в Муроме, почти неделю отказывали в госпитализации. У того была высокая температура и кашель. Естественно, падчерица подозревала худшее — коронавирус. Этот диагноз, по её словам, только что подтвердился. Оксана написала жалобу в облздрав. Больной, которого всё же поместили в стационар, подключён к аппарату ИВЛ.

Шесть дней медики отказывали в госпитализации пенсионера, утверждает женщина в жалобе.

По словам Оксаны Шуваловой, шесть дней её отчим имел высокую температуру и удушливый кашель, даже терял сознание, но местные медики, приезжавшие по вызову, не рассматривали возможность заражения пенсионера коронавирусом и назначали ему антибиотики. С рекомендацией остаться дома. Одновременно с мужем, спустя пару дней, начала заболевать и его 67-летняя супруга. Только после звонка её дочери в Роспотребнадзор пожилых родителей госпитализировали.

— Врач приходил к ним на дом без защитного костюма, в обычной одежде. Поставил диагноз — бронхит. Выписал уколы, — говорит Оксана Шувалова.

Сейчас оба супруга лежат в больницах. Состояние мужчины тяжёлое. У пенсионеров взяли тест на COVID-19, у отчима, по словам его падчерицы, подтвердились её худшие подозрения.

«Призыв» дозвонился до медика, назначавшему лечение до госпитализации больного. Тот прокомментировать ситуацию отказался. «Я не лечащий врач, просто фельдшер. И с третьими лицами обсуждать поставленные диагнозы не буду» — сказал он. Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения области с тем, чтобы узнать официальную позицию по жалобе, поступившей из Мурома.

Ранее мы сообщали о ситуации в больнице Карабаново, где медики подозревают у себя коронавирусную инфекцию.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: news.ru