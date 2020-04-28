79 новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе за сутки

Всего за один день во Владимирской области зафиксировали 79 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Так много положительных тестов в течение 24 часов раньше не приходило. До этого максимальное число заболевших было 49 человек. Сегодня отмечен значительный рост. Возможно, это связано и с растущим объемом тестирования.

Общее число заболевших коронавирусом во Владимирской области составляет 597 человек.

Самая сложная ситуация в Петушках. Суточный прирост инфицированных — 37 человек. В районе коронавирус уже диагностировали у 131 жителя. Распространение болезни приобрело неконтролируемый характер. Муниципалитет закрыли на карантин. Но пока положительной динамики не видно. Власти ожидают эффекта от ограничительных мер не раньше мая. При этом, судя по снимкам в социальных сетях, при необходимости объехать можно и установленные ограждения.





На втором месте по числу инфицированных Владимир. В областном центре десять новых случаев заражения. Общее количество заболевших уже 86 человек. К сожалению, среди зараженных есть и медики. Вспышки COVID-19 подтверждены в нескольких учреждениях здравоохранения. По нашей информации, только в «Красном Кресте», где заболели трое врачей и пациент, может быть больше сотни контактных.

В конце марта коронавирус, обнаруженный у пациента ЦГБ Коврова, уже привел к вспышке заболевания. Сейчас в городе оружейников 68 заболевших. Трое пациентов от COVID-19 скончались. Мужчинам не было и 55 лет. К счастью, сегодня суточный прирост больных небольшой. Коронавирус подтвержден у двоих местных жителей. Трое заболевших в Муроме. По общему количеству инфицированных город идет нога в ногу с Ковровом. За все время наблюдения положительный тест получили 68 местных жителей.

Семь новых случаев коронавируса в Кольчугино, пять в Судогде. По четыре заболевших в Собинке и Гусь-Хрустальном, трое новых инфицированных в Меленках. Двое в Суздале. Один в Юрьеве-Польском и Александрове. Единственный район, где до сих пор официально не подтвержден коронавирус, — Селивановский.

Общее число заболевших коронавирусом во Владимирской области составляет 597 человек. Таким образом, слова региональных властей о том, что COVID-19 за три месяца может переболеть десять тысяч жителей уже не кажется таким невозможным.

Впереди майские праздники. Традиционно в это время сложно оставаться дома. Индекс самоизоляции каждый день падает. На этом фоне областные власти могут принять решение о закрытии на время сезона шашлыков Суздаля и Владимира. Это может быть сделано для того, чтобы не допустит в наш регион большое количество жителей Москвы. По крайней мере, по нашей информации, такая инициатива рассматривается.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителя Мурома с коронавирусом госпитализировали принудительно.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»