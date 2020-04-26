49 новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе за сутки

Во Владимирской области всего за один день коронавирус диагностировали у 49 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это новый антирекорд по количеству заболевших за 24 часа. До этого максимальный прирост составлял 46 пациентов с COVID-19. Однако последние четыре дня статистика не радует. Начиная с четверга, наблюдается резкий рост инфицированных. Каждый день вирус подтверждают у четырех десятков человек. Общее количество заболевших стремительно приближается к пяти сотням. На данный момент коронавирус выявили у 475 жителей. Для сравнения: еще в понедельник положительный тест на COVID-19 получили 259 человек.

Самая сложная ситуация в Петушинском районе. Там коронавирусом заболел 91 местный житель. Суточный прирост — 12 человек. Много заболевших в Коврове и Муроме. За 24 часа в городе оружейников плюс восемь человек с диагнозом COVID-19. Местные власти просят ввести комендантский час. В городе на Оке три новых случая инфицирования. Но оба муниципалитета уже разменяли шестой десяток по общему числу заболевших.

Уверенное четвертое место за Владимиром. Всего за один день COVID-19 диагностировали у шести местных жителей. Восемь новых заболевших в Гусь-Хрустальном, семь в Судогде. По одному случаю в Киржаче, Александрове и Собинке. Впервые коронавирус диагностировали и на территории Суздаля. Таким образом, официально COVID-19 до сих пор нет только на территории Селивановского района.

Бороться с распространением коронавируса в регионе решили медицинскими масками. Уже завтра посещать магазины, аптеки и вокзалы можно будет только надев индивидуальное средство защиты. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РБК