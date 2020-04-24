42 новых случая коронавируса зафиксированы за сутки

Во Владимирской области за сутки зафиксированы 42 новых случая коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это немного меньше, чем накануне, когда положительный тест на COVID-19 получили 46 жителей региона, но гораздо больше, чем в обычные дни до этого. Таким образом, всего за 48 часов общее число инфицированных опасным вирусом стало больше почти на сотню. Это самый большой прирост за все время наблюдений.

Во Владимирской области коронавирус подтвержден у 381 жителя.

Самая сложная ситуация в Петушках. За день — 9 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся — 80 человек. По заверениям властей, распространение коронавируса в районе перешло в четвертую стадию, когда невозможно отследить контакты заболевших. В муниципалитете ввели карантин. Но, судя по цифрам, оптимистичные прогнозы о том, что удается сдержать взрывной рост случаев коронавируса, пока не оправдываются. Однако эффекта от ограничительных мер стоит ожидать только в мая, так как инкубационный период новой инфекции 14 дней, уточняется на сайте администрации области.

Плюс 7 заболевших сегодня в Муроме. Это еще один очаг распространения COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных в городе на Оке уже больше полусотни. Здесь же и Ковров. Правда, суточный прирост на этот раз невелик. COVID-19 за 24 часа диагностирован один раз. 5 заболевших во Владимире, по 4 в Александрове и Собинке. По 3 инфицированных в Меленках и Юрьеве-Польском. По 2 новых случая коронавируса в Гусь-Хрустальном и Киржаче. По одному заболевшему в Кольчугино и Радужном. До сих пор COVID-19 не обнаружен у жителей Суздальского и Селивановского районов.

Средний возраст заболевших коронавирусом во Владимирской области — 45-50 лет. Чаще болеют женщины, чем мужчины. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: REUTERS